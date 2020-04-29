奧斯卡史上首次！受疫情影響 未在戲院上映也可報名

美國電影藝術與科學學院28日宣布，明年頒發的奧斯卡獎將接受僅在影音串流和隨選視訊平台上播放的電影角逐最佳影片。這是奧斯卡獎史上首次接受沒有在戲院上映的作品報名。

過去奧斯卡獎規定，必須在洛杉磯郡戲院上映至少一周，每天放映至少三場的電影，才有報名資格。

但影藝學院承認，新冠病毒疫情迫使戲院關閉，這項報名資格規定已不適用於明年的奧斯卡獎。

近年影音串流興起，奧斯卡獎是否維持在戲院上映才能報名的傳統，引發極大辯論。影音平台「網飛」為了符合報名資格，只得讓作品在戲院放映報名所需的最低天數。

電影藝術與科學學院主席魯賓（David Rubin）及CEO哈德森（Dawn Hudson）發布聯合聲明表示，「學院始終相信，在戲院看電影，是體驗電影魔力的最佳方式。我們不會改變也不會動搖這項承諾，然而，新型病毒疫情的歷史性悲劇，使得我們必須採取這項暫時性的規定。影藝學院在此不確定的時期支持我們的會員和同僚。」

不過，允許僅在影音平台放映的電影報名的規定，只適用於預定明年2月27日頒發的第93屆奧斯卡獎。影藝學院並宣布，混音和音效剪輯合併為一個獎項，而且不會發給投票會員實體的DVD放映機。