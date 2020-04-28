日髮廊推線上剪 請你跟我這樣做

理髮店推「線上剪髮」，讓民眾防疫待在家依然能保持有型！東京一家理髮店想出替客人「線上剪髮」的服務，理髮師會先以視訊軟體跟客人聯絡，在觀看對方的髮型之後給予簡單的修剪建議，並親自示範如何下刀。理髮師們表示：「希望大家不要因為防疫變得頹廢，還是要保持有型！」

遠端剪髮服務

根據《日本時報》報導，新冠肺炎疫情蔓延日本，迫使許多行業或服務得循線上管道與客人維持聯繫，但剪頭髮這種實際服務該怎麼辦？

東京有一家理髮店化腐朽為神奇，想出替客人「線上剪髮」的服務。理髮師先以視訊軟體跟客人聯絡，在觀看對方的髮型之後給予簡單的修剪建議，理髮師也會在鏡頭另一端親自示範步驟，讓客人知道該從何剪起，民眾只須備齊簡單的剪刀、理髮器及一面鏡子，跟著他們的指示下刀即可。

位於原宿的「兄弟剪髮俱樂部」理髮師佐藤表示：「我們覺得很多客人一定會感到很困擾，因為防疫待在家不能出門，但頭髮還是會愈來愈長。」而他們也不想讓客人冒著感染風險前往店家剪髮，因此想出此對策。

免費的簡單修剪

據《日本Yahoo！》報導，這項遠端剪髮服務完全是免費的，佐藤表示，「這個方法僅是讓客人及民眾能夠進行初步的修剪，並無法保證高品質的剪髮體驗，因此也不能收費。」

其他理髮師也暖心表示，人們待在家中的時間愈長，就會越來愈不在乎外在，他們只是想做出一點貢獻。他們笑著說：「希望大家不要因為長時間待在家防疫變得頹廢，還是要保持有型！」

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