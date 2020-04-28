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英音樂場館零收入 慈善募款找贊助

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
為了拯救基層小型音樂場館，慈善組織發起募款，呼籲音樂人和粉絲保留小場館的美好回憶。（Photo from Crowdfunder）
為了拯救基層小型音樂場館，慈善組織發起募款，呼籲音樂人和粉絲保留小場館的美好回憶。（Photo from Crowdfunder）

疫情衝擊，基層音樂場館零收入，英國慈善組織呼籲民眾集資度難關。英國慈善組織Music Venue Trust日前發布募款，希望音樂界和民眾能出手相救幾乎零收入的556家基層音樂場館。報導指出，音樂活動無法舉行，場館失去生意，若無法度過疫情的經濟衝擊，恐怕「再也回不來了」，等到疫情過後，即使音樂人能夠外出表演，也將失去適合的場地演出。

場館的財務危機

根據《NＭE》報導，音樂人在疫情間或許可以在家開唱，但仰賴舉辦表演活動維生的基層場館卻面臨幾乎零收入的危機。為了拯救556家基層或地方小型場館，慈善組織Music Venue Trust組織發起募款，希望能支付場館員工薪水以及相關維修保養費用，以度過疫情。

民謠歌手Frank Turner表示，一場表演的成功，是因為有粉絲以及他們所喜愛的音樂場館存在，因此Music Venue Trust發起#SaveOurVenues的募款活動，幫助這些小型場館挺過難關，希望音樂人和粉絲都能夠出手相助。

小場館生存難

歐美的音樂場館不同於台灣如林口體育館、新莊體育館等由公家營運，多是由企業或私人營運。如英國可容納2萬人的場館The O2，屬於英國住宅協會，並由全世界最大的演唱會公司之一AEG營運。小型場地則包含地區性的萬人以下場館，甚至是兼具餐廳的Live House。

根據《soundigest》於2016年的分析，能開演唱會在大型場館，對音樂人來說是一種成就，大型場館也能創造更多元的舞台效果。然而，小型場館雖然空間不大，卻能讓歌手和粉絲更加親近，為粉絲和歌手創造難忘回憶。

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疫情 英國 募款

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