文物保存與開發陷兩難？ 這家土耳其博物館飯店「全都要」

文化保存與經濟發展之間的取捨常常是現代時常面臨的重大議題之一，尤其是在土地開發上，需要面臨到當地傳統建築或遺址是否拆除的關鍵。土耳其一家飯店，11年前就曾經遇過這樣的掙扎，不過，當時公司董事會作出決定，要在保留遺址的前提下，讓飯店和遺址共存。如今，這家飯店也終於完工，正在等待疫情告一段落後正式開幕。

根據CNN報導，位於土耳其南部、安塔基亞（Antakya, Turkey）的安塔基亞博物館飯店「Museum Hotel Antakya」，在2009年開工，卻在開工不久之後，發現工地中竟然含有西元前三世紀古城安提阿（Antioch）的遺址。安提阿城最早興建於亞歷山大大帝死後的希臘化時代，後來成為羅馬帝國位於亞洲的重要城市。

飯店營建團隊不只請了考古專家前來探勘，也開始思考下一步的計畫。最後，他們延請了土耳其知名建築師殷來．亞羅拉特（Emre Arolat）前來規劃，最終決定以建築物「漂浮」在遺址上方的設計，來保障遺址的完整性和建築結構的安全。

安塔基亞博物館飯店下方的安提阿遺址具有珍貴的歷史意義。圖／ Museum Hotel Antakya

這項計畫一度遭到董事會的反對，因為預算需要飆高到1.2億美金（約36億台幣），超出原本計畫的四倍，甚至高於另選新址建造飯店的成本。但最後，董事會主席聶子米・亞思富洛勒（Necmi Asfuroğlu）說服了董事會。而為了紀念這名主席，下方遺址改建成的博物館也因此以他的名字命名。

博物館飯店不僅僅是將飯店蓋在遺址上方，營運團隊同時也將考古遺址出土的各種文物，轉化為飯店內部裝潢的設計圖案。希望透過這樣的作法，吸引更多對於考古、歷史、古文明等有興趣的旅客。安塔基亞博物館飯店，不只成功地證明了土地開發與保存考古遺址可以共榮並存，同時也為各地觀光業樹立起新的標竿。