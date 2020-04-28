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角色自行說話行動 研究：6成作家有「聽過」

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
福克斯威爾博士解釋，當作家賦予角色和人類一般的性格時，也會「預期」他們的行動，所以在作家眼中角色彷彿活了過來。(Photo by 影片截圖)
福克斯威爾博士解釋，當作家賦予角色和人類一般的性格時，也會「預期」他們的行動，所以在作家眼中角色彷彿活了過來。(Photo by 影片截圖)

在6成的作家眼中，筆下的角色竟然會自己說話和行動！英國杜倫大學的研究指出，多達63%的作家表示「聽過」自己筆下的角色說話，61%的角色甚至能夠自己行動。對此，團隊領導人福克斯威爾博士解釋，當作家賦予角色人類的性格時，也會「預期」他們的行動，因此在作家眼中角色彷彿活了過來。

筆下角色行動自如

根據《衛報》報導，英國杜倫大學和衛報、愛丁堡國際書展合作，調查181位作家發現，多達63%的作家表示「聽過」自己筆下的角色說話，61%的角色甚至能夠自己行動而不受作者控制。

英國兒童文學作家布萊頓和美國作家華克，過去也不約而同表達過類似經驗，科幻小說《三體》的作者劉慈欣，也在書中描寫出類似體驗。漫畫《獵人》的作者冨樫義博也曾表示，在旅團篇的角色已脫離自己的控制，變得能夠主導自身命運起來。

《意識與認知》3月的一篇論文也指出，對於創造出來的角色，56%的作家擁有視覺或其他的感官經驗，甚至有20%的作家感覺到角色佔有「物理空間」，15%的作家還能夠與筆下的角色對話。不過蘇格蘭犯罪小說家麥克德米表示，她能夠某種程度的控制筆下的虛構角色，當她寫作時角色才出現，其他時候都是閉嘴。

對角色行動的預期

對此，杜倫大學團隊的領導人福克斯威爾博士解釋，大多數人在人際互動中都會預期他人說什麼或做什麼，當作家賦予角色和人類一般的性格時，也會「預期」他們的行動，所以在作家眼中角色彷彿活了過來。

杜倫大學團隊也指出，雖然作家覺得角色活過來是混淆了虛構與現實，但根據研究，作家感受到幻覺的傾向和一般人並無二致，聽到角色說話更不是一種心理疾病，反而凸顯出作家異於常人的想像力，對於創作是相當健康的。

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