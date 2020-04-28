黃金週六萬日本人飛往沖繩？ 航空公司出面澄清真相

由於新型冠狀病毒疫情擴大，世界各國目前正嚴陣以待，面臨大型連假「黃金週」來臨的日本政府也不例外。中央與各級地方政府紛紛要求民眾自律，不要在黃金週期間前往各地旅遊。然而，日前便傳出，黃金週期間前往沖繩的航班，預約人數竟然高達六萬人之多，引起沖繩縣知事（相當於縣長）玉城鄧尼（Denny Tamaki）出面請民眾不要前往沖繩，以免癱瘓當地資源匱乏的醫療系統。不過，對於玉城鄧尼所言的「六萬人前往沖繩」，航空公司也出面表示，這當中其實有誤解。

根據沖繩時報報導，目前各航空公司前往沖繩的航班，其實都已經大量地減少。日本越洋航空（JTA）、全日本空輸（ANA）和琉球空中通勤（RAC）都已經宣布班次減少的消息。

而針對沖繩知事的「六萬人前往沖繩」說法，航空公司也表示，雖然目前的確有五萬多人預約前往沖繩的班機，不過其中有一部分也包括了來回機票中的回程，因此恐怕不是前往沖繩的觀光客。此外，他們也推測其中有些其實是在航班減班之前便已經完成的預約，這些預約都是針對已經因為疫情而取消的班機，目前正在等待乘客進行取消或改期手續，並不會真正成為前往沖繩的人次。

雖然縣政府的專家會議中，也曾經提出過要求航空公司協助管控預約人數的提議，不過航空公司表示，由於目前透過網路進行的預約實在太多，難以判斷哪些預約是來自於觀光客。乘客當中，也有為了就醫必須在兩地之間奔波的人，作為大眾運輸工具，航空公司無法忽視這些人的需求。目前各航空公司中，也有一部分的客運機轉為貨運使用，這些負責物流的客機更是航空公司無法停止運輸的關鍵之一。