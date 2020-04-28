日禁轉賣口罩 路上竟出現「暗黑口罩移動販賣車」

日本新冠疫情嚴重，口罩數量至今仍不足。安倍政府的口罩相關措施除了發送布口罩，也禁止一般民眾轉賣口罩。日前有人發現有中年男子開著廂型車，疑似在路上公然販賣口罩。

受疫情影響，日本市面上口罩持續缺貨，許多人大批採買後再到網上轉賣牟取暴利。日本政府為限制這等亂象，三月中旬頒布新令，禁止買進口罩再以高價轉賣，違者將處1年以下的徒刑或100萬日圓（約新台幣28萬元）以下罰款。

RocketNews24報導，在禁止轉賣的法律規範下，日本路上竟出現「暗黑口罩移動販賣車」，有人開著一輛廂型車，每隔約100公尺開開停停，看起來相當可疑，車窗上貼著「有口罩，110～550日圓」（約新台幣30～155元），還附上電話號碼。

記者實地上前搭話，開車的為一名50多歲男性，經詢問他表示550元是布口罩的價格，已經沒了，現在只有110元的一般口罩；被問到是不是在賣口罩和電話是否有人接聽，都回答地吞吞吐吐，讓他更肯定這是非法販賣。

最後記者花了100日圓買到一片普通的口罩，他目測車內約有30片口罩，全部賣掉也才賺3000元，不知大叔為何要冒著異樣眼光和警察盤查的風險賣這點數量的口罩。

由於日本的轉賣禁令，有業者採取巧的方式在網路販賣，在拍賣網站販賣1萬日圓（新台幣約2868元）的釘書針，實為進行口罩交易。