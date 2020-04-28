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日人搶口罩如喪屍 為何超市推1元加購口罩卻滯銷？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本超市示意圖。圖／路透社
日本超市示意圖。圖／路透社

新冠肺炎疫情在日本相當嚴重，日前有人拍到大批人潮湧入賣場搶購口罩的景象。在口罩這麼搶手的時期，大阪有間超市推出滿額可一元加購口罩的活動，最後卻滯銷，引發熱議。

文春周刊報導，大阪的連鎖超市「スーパー玉出」推出一項促銷方案，只要購物滿1000日圓（約新台幣280元），就能用1日元加購口罩，一人限購2個。

日前在天下茶屋分店發生一起傷人事件，一名年約70歲的男子上午六點半到該店買了沙拉油，三小時後再度來店，跟店員抱怨油瓶的蓋子開了，要求換一瓶，遭73歲的資深男店員拒絕，雙方起口角，最後男子拿刀刺傷店員後逃逸。

網友將這起事件和口罩特惠活動做連結，以為又是為了便宜口罩而引發的殺機，但事實證明與口罩並沒有直接關係。原本預計會熱銷完售的口罩最後沒賣完，滯銷了幾十個，網友也推測是受累於這起傷人事件。

玉出超市店員提出滯銷的可能原因，他指出大多數客人是為了買特價品和食物而來，一人平均消費為700～800日圓（約新台幣200元）。而且超市所在的西成區相對貧困又人口老化，很多人當臨時工維生，疫情之下人們生活更拮据，為了口罩而湊滿1000日圓的人不太多。

口罩 大阪 新冠肺炎 疫情

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