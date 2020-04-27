畫畫緩解宅居焦慮 迪士尼線上課程免費教畫人氣角色

新冠肺炎衝擊全球，居家防疫使許多人轉而投入過去沒空培養的休閒嗜好，從烘焙到拼拼圖都有。迪士尼官方YouTube頻道的免費繪畫教學課，則為周末紓壓的藝術方案提供更多選擇。

該系列的線上課程由10分鐘到30分鐘不等，在動畫師主導下，觀眾不須具備繪畫技巧，也能學習如何畫出迪士尼最受歡迎的動畫角色，包括「冰雪奇緣」的艾莎、人氣角色高飛狗等。

一項在2016年公布的研究發現，人們繪畫時往往更專注於美感展現，而非正在描繪的實際題目，定期繪畫可以作為一種健康的習慣，幫助人們應付情緒難題。研究者說：「畫畫使我們的注意力被吸引到色彩、線條與紋理的表面特性之上。」

其他研究也顯示，即使人們不具備藝術技巧，從拼貼畫到泥雕，進行任何的藝術創作都能減緩俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇。