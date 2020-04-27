疫期新模式 餐點外送還能附帶民生用品

因新冠病毒疫情而被困在家裡，不方便上超市？沒關係，外送餐點的餐廳可附帶幫你送牛奶和衛生紙到消費者的家門口。

Panera麵包餐廳已把營業範圍擴大為小雜貨店，全國分店都順便賣牛奶、麵包、新鮮蔬果等日用必需品。

總部在聖路易市的Panera執行長朝達瑞(Niren Chaudhary)說，這是非常時期想出來的創新模式，「我們必須很快地朝顧客所在地移動，也要滿足他們的需求」。他說，公司暫時關閉了15%的店面，但全美有1900個分店提供不與客戶直接照面的快遞、配送、來店取貨和「得來速」下單取貨服務，一加侖牛奶4.99元，一個酪梨1.49元，麵包和貝果等價格照舊。

根據Finder.com網站調查，超過32%受調民眾說買不到衛生紙，17%說很不容易買到新鮮的食物，15%說連米、麵粉等乾貨都難買到。

許多餐廳搭夥加州比薩廚房(California Pizza Kitchen)，透過240個分店，順便販賣CPK Market裡面的35項食物飲料，讓客戶點餐之餘，順便買到日常所需。

CPK雜貨店的蛋一打賣5元，3磅一包的白糖4元，全脂牛奶一加侖6元，10磅一包的義大利麵15元。

全美43家分店的巴西牛排館Fogo de Chao推出付款取貨(Fogo To-Go)服務，客戶除點購正常餐點外，還可選購已經切好、烤熟即食的肉類餐點，以及雞蛋和牛奶。

Fogo執行長麥高文(Barry McGowan)說，「我們明白，病疫期間大家盡量避免出門，店裡貨架上也常缺貨」。

餐廳因此暫時轉型兼售日用雜貨，洗手液、衛生紙、肥皂等，聽命供應。

底特律Folk Detroit店東Rohani Foulkes說，民眾在居家閉戶期間，接受顧客網上訂購，店員先把東西放在人行道上，顧客按時來店取貨。「雙方(隔窗)互相揮手之外，並無互動，真的是很奇怪的現象，或許這也是新的互動方式吧」。

餐廳兼做雜貨生意，是堂食生意一落千丈的時候，勉強推出的利己利人策略，要維繫多久仍在未定之天。