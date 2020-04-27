疫情送暖！米其林名廚組織免費供餐 已送逾75萬份

西班牙海軍出身的安德瑞斯(Jose Andres)，到美國奮鬥數十年後，成為在紐約等城市開有高檔餐廳、還曾獲獎的米其林(Michelin)認證名廚。他在2010年成立非營利組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen)，迄今已為颶風、山林野火及其他災難的受災民眾提供1500萬份餐點。

自從新冠病毒大流行爆發後，「世界中央廚房」在邁阿密、洛杉磯、阿肯色州小岩城(Little Rock)、維吉尼亞州費爾法克斯(Fairfax)在內等地，已提供75萬餘份餐點，發放地點包括圖書館、餐飲卡車及因為疫情而暫時歇業的餐廳。安德瑞斯團隊為125所醫院供餐，還為原本參加學校午餐計畫的學童供餐，甚至搭乘郵輪傳出疫情而必須隔臨的乘客，也獲贈餐點。

安德瑞斯號召世界各地頂級廚師共襄盛舉，請電視名廚瑞秋雷伊(Rachael Ray)、蓋費亞瑞(Guy Fieri)及馬可斯山繆森(Marcus Samuelsson)幫忙打點處於饑餓當中的弱勢族群，並且動用全美各地小型餐廳的廚房做為烹飪場地。這些大師級廚師中，不乏從小型餐館一路努力而闖出一片天的實例。

安德瑞斯日前接受美聯社電話專訪時說：「美國對我恩重如山，這是我能回報給美國的最佳辦法，因為美國給了我一個安身立命的家，美國給了我機會。」

在紐約市，他為位於中央公園的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)戰地醫院設立簡易餐廳；在哈林區(Harlem)，他則透過廚藝競賽節目「淘汰」(Chopped)電視評審山繆森經營的紅雞餐廳(Red Rooster)，讓當地社區弱勢民眾能有飯吃。

山繆森邁阿密新餐館還沒開張就遇到疫情，因此他把廚房轉為配合「世界中央廚房」任務，為遭裁員的醫院員工、優步(Uber)司機以及無家可歸的街友，提供三明治及沙拉。

費亞瑞目前在加州待命，出動了一輛長達15公尺的移動式廚房卡車。安德瑞斯說：「這就像戰爭一樣，部隊必須隨時準備好，投入行動。」