「與其餓死不如安樂死」英動物園：第一目標是浣熊

新型冠狀病毒疫情影響，許多公共場所都被迫關閉，這讓業者生計受到重大打擊，連帶影響到動物園的動物。英國一個經營小型動物園的業者表示，如果再沒有資金挹注，他可能要被迫安樂死牠們了。

每日郵報報導，英國肯特郡聖瑪麗胡（St Mary Hoo, Kent. ）的柯威爾（Andy Cowell）經營一個小小的動物園，裡面有40種、120隻動物，包括漁貓、長鼻浣熊、狨猴等等。

由於新冠肺炎疫情，園區被迫關閉，少了遊客收入和捐款，柯威爾表示已經付不出美日2000英鎊（約新台幣7.4萬元）的飼料和養育費用，他表示已經失眠好幾個晚上，思考如何經營下去，最壞的可能是被迫安樂死動物，否則牠們都會活活餓死。

柯威爾表示如果真要安樂死，最先選擇的會是浣熊，由於浣熊在英國被歸類為入侵物種，然而他強調這是他最不想看到的情況。柯威爾說自己每周工作100小時卻毫無收入，政府給予他經營酒吧的補助或是給員工放無薪假都於事無補。附近一間連鎖超市會捐助一些食物給他們，但無法迎合一些特定品種的動物的飲食。

他說自己討厭乞討，但在資金上真的已經山窮水盡，他感覺已經被政府遺忘了，一些大型動物園可以獲得補助，但像他們這種小規模的只能仰賴公眾捐款。

柯威爾已經自掏腰包6000英鎊救急，同時也在網站上募款，目前只收到4000英鎊，距離目標1萬元還差很遠。他在臉書上po出緊急求助訊息，大約有1.8萬人瀏覽，他說只要每個人捐助一元，就能讓動物園至少撐到六月。