馬州產婦染新冠肺炎 來不及抱兒…隔離中離世

馬里蘭州一名女子華金‧德貝勒(Wogene Debele)，日前懷有九個月的身孕，而這已經是她的第四個孩子，卻因為罹患新冠肺炎必須住院治療；醫生為了確保胎兒健康，提前三周將寶寶接生，並立刻將母子隔離，但就在這個星期，德貝勒還沒能來得及親手抱到自己的新生兒，就被新冠肺炎帶離人世。

德貝勒居住在馬州的塔科馬公園市，而且是該市的傑出市民，當地多為伊索比亞移民的後裔；市長凱特‧史都華(Kate Stewart)22日召開視訊會議前，與全體同仁一同悼念德貝勒。

依照目前國內的病例看來，懷孕的女性其實不屬於新冠肺炎的高風險族群，而且大部分病患甚至是無症狀的，但德貝勒顯然是個例外。

親友們也在集資募款網站GoFundMe上開立帳號，替德貝勒的家屬募款；經過媒體的宣傳後，該網站目前已經募款超過14萬元，距離目標20萬元只剩一小段差距。

網頁中寫道：「德貝勒非常善良而且開朗，也經常給予親朋好友們支持與鼓勵；德貝勒在還沒有機會見到最小的兒子就離開了，留下丈夫塔迪瑟、17歲的米芮特、10歲的納歐德、4歲的艾莎以及剛出生的拉維，請大家一起為她的家人們祈禱。」