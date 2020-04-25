男孩撞名冠狀病毒被霸凌 湯姆漢克斯暖送Corona打字機

澳洲電視媒體報導，美國影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）寄了一台Corona品牌打字機和一封溫暖的信，給一名八歲澳洲小男孩。這名男孩稍早寫信給湯姆漢克斯問安，並提到自己因為名叫Corona，在疫情大流行期間遭人霸凌。

湯姆漢克斯和妻子麗塔（Rita）之前澳洲昆士蘭州黃金海岸染上COVID-19新冠病毒，於當地隔離了兩個多星期。家住黃金海岸、八歲大的科羅納·德弗里斯（Corona De Vries），寫了一封信給這位好萊塢大明星。

澳洲第7頻道電視台（Channel 7 News）報導，男孩信中寫道：「我聽說你和你太太感染了新冠病毒，你還好嗎？」

科羅納說，他很喜歡自己的名字，但是在學校裡，人們叫他coronavirus（冠狀病毒），讓他「又生氣又難過」。

兩度贏得奧斯卡影帝、嗜好收藏打字機的湯姆漢克斯，用他曾帶去黃金海岸工作的Corona牌打字機回信給科羅納。信上寫道：「你的來信讓我太太和我覺得很棒！你知道嗎？我所認識的人裡面，你是唯一一個名叫Corona的。Corona，像是太陽周圍的光環，是個王冠。」

第7頻道新聞秀出的這封信還寫著：「我認為這台打字機很適合你。找個大人問問怎麼使用它。然後用它來回信給我。」

信末，湯姆漢克斯還特別引用電影「玩具總動員」（Toy Story）由他配音的玩具主角胡迪主唱歌詞寫道：「PS：我是你的好朋友！（You got a friend in ME！）」。