聽新聞
test
0:00 / 0:00
印7歲女童遭拖去廢墟性侵 嫌犯還用手指強插她雙眼
性侵案頻傳的印度又發生一起令人髮指的案件，一名7歲女童遭年輕男性性侵，嫌犯怕事後被認出，竟用手指插入女童雙眼，意圖把她弄瞎。
法新社報導，印度中部的Madhya Pradesh州22日發生一起強暴傷人案，一名7歲女童晚上和朋友在家附近玩，遭一名21歲男子引誘到廢墟，將她雙手綑綁強暴，因為害怕犯行後被認出，竟將女童雙眼刺傷。
警方23日逮捕男子，經審訊後嫌犯坦承，他確實將指頭用力插進女童雙眼。目前醫生仍在盡力搶救女童的視力，避免她失明。
這起事件引發民眾對該國頻繁發生婦女遭性侵的憤怒，希望設立新法來懲處這些性侵犯。根據印度官方數據，2018年一共發生3.4萬件性侵案，上述案件發生的Madhya Pradesh州是全國最嚴重的地區，共有6500案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言