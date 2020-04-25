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印7歲女童遭拖去廢墟性侵 嫌犯還用手指強插她雙眼

聯合新聞網 / 綜合報導
此為示意圖，非當事人。圖／美聯社
此為示意圖，非當事人。圖／美聯社

性侵案頻傳的印度又發生一起令人髮指的案件，一名7歲女童遭年輕男性性侵，嫌犯怕事後被認出，竟用手指插入女童雙眼，意圖把她弄瞎。

法新社報導，印度中部的Madhya Pradesh州22日發生一起強暴傷人案，一名7歲女童晚上和朋友在家附近玩，遭一名21歲男子引誘到廢墟，將她雙手綑綁強暴，因為害怕犯行後被認出，竟將女童雙眼刺傷。

警方23日逮捕男子，經審訊後嫌犯坦承，他確實將指頭用力插進女童雙眼。目前醫生仍在盡力搶救女童的視力，避免她失明

這起事件引發民眾對該國頻繁發生婦女遭性侵的憤怒，希望設立新法來懲處這些性侵犯。根據印度官方數據，2018年一共發生3.4萬件性侵案，上述案件發生的Madhya Pradesh州是全國最嚴重的地區，共有6500案。

印度 失明 性侵

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