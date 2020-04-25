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讓顧客保持社交距離 日銀行派超可愛貓咪陪你坐

聯合新聞網 / 綜合報導
りそな銀行用貓咪吉祥物玩偶放沙發，籲顧客保持社交距離。圖取自推特
りそな銀行用貓咪吉祥物玩偶放沙發，籲顧客保持社交距離。圖取自推特

為了防範新型冠狀病毒疫情，衛生單位宣導民眾無論在室內還是戶外都要保持社交距離日本一間銀行在店內的長沙發放上自家吉祥物玩偶，用可愛的軟性訴求請顧客間隔坐。

產經新聞報導，日本的里索那銀行（りそな銀行）神奈川縣內的一間分行裡，在三人座的沙發中間位置放上自家的吉祥物貓咪玩偶「りそにゃ」，變相讓顧客保持安全社交距離。

有顧客看到後相當驚豔，在徵詢行員同意後將照片PO上網，網友大讚好可愛，並盛讚這間分店的用心。此政策也漸漸被同體系的分行仿效。

因疫情影響，遠端或在家工作的人漸增，很多人也有了通訊地址更改的需求，里索那銀行呼籲顧客可多加利用網路銀行辦理手續，若非必要無須親自到實體店面。

りそな銀行用貓咪吉祥物玩偶放沙發，籲顧客保持社交距離。圖取自推特
りそな銀行用貓咪吉祥物玩偶放沙發，籲顧客保持社交距離。圖取自推特

社交距離 疫情 日本 在家工作

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