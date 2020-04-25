讓顧客保持社交距離 日銀行派超可愛貓咪陪你坐
為了防範新型冠狀病毒疫情，衛生單位宣導民眾無論在室內還是戶外都要保持社交距離。日本一間銀行在店內的長沙發放上自家吉祥物玩偶，用可愛的軟性訴求請顧客間隔坐。
產經新聞報導，日本的里索那銀行（りそな銀行）神奈川縣內的一間分行裡，在三人座的沙發中間位置放上自家的吉祥物貓咪玩偶「りそにゃ」，變相讓顧客保持安全社交距離。
有顧客看到後相當驚豔，在徵詢行員同意後將照片PO上網，網友大讚好可愛，並盛讚這間分店的用心。此政策也漸漸被同體系的分行仿效。
因疫情影響，遠端或在家工作的人漸增，很多人也有了通訊地址更改的需求，里索那銀行呼籲顧客可多加利用網路銀行辦理手續，若非必要無須親自到實體店面。
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