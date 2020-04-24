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嗆帶來病毒！丈夫染新冠肺炎過世 鄰居恐嚇要放火燒屋

香港01 / 記者李福源／綜合報導
丈夫染新冠肺炎過世，鄰居恐嚇妻子說要放火燒屋。圖擷自youtube
丈夫染新冠肺炎過世，鄰居恐嚇妻子說要放火燒屋。圖擷自youtube

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）47歲男護士庫夫雷（Silvio Cufré）上周五（17日）因新型冠狀肺炎（COVID-19）不幸離世，但鄰居竟指庫夫雷一家人將病毒帶到社區，甚至揚言要放火燒屋，庫夫雷的妻子奧利娃（Maria Jose Oliva）嚇到要報警求助，當局已加派人手到有關社區巡邏。

根據外媒報導，庫夫雷於布蘭森私人診所（Brandsen Medical Instiute）工作，育有8名子女，他在本月6日出現徵狀，11日確診，延至上周五不治，妻子奧利娃說：「他告訴我前去接受身體檢查，結果再次見面時，他卻已在骨灰罈內，相信他是在不知道受感染的情況下死亡。」

奧利娃表示，在丈夫住院期間竟然有鄰居前來恐嚇，揚言要放火燒屋，「他們覺得是我們把病毒帶到這裡，大家都很害怕被傳染，因此強逼我們離開，但我們一家人在這裡住了差不多20年，庫夫雷去世後，我就只剩下這間屋，可以怎麼辦？」

奧利娃決定報警求助，警方表示已加派人手到有關社區進行24小時巡邏，直至確認情況安全為止。當地衛生部門發表聲明稱，奧利娃一家人並沒有出現病徵，並已接受隔離，而當局也會徹底消毒社區。

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文章授權轉載自《香港01》

COVID-19 新冠肺炎

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