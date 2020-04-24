疫情影響出口 泰國果商找猛男助陣賣榴槤

全球多個產業受到新冠肺炎（COVID-19）影響，就連榴槤都一樣！日前泰國網上流傳有爆肌猛男賣榴槤的照片，原來因為疫情影響，東南亞農產出口到中國受限，故泰國果商轉攻內銷，有女老闆請來猛男脫去上衣賣榴槤，還吸引不少女顧客前來合照。

現在是泰國榴槤當造季節，因為疫情關係，中國的抗疫措施影響到東南亞農產出口，泰國榴槤產地羅勇府轉攻內銷，一名35歲的女老闆就想到請爆肌男在路邊攤賣榴槤，形容自家的榴槤外皮薄而結實、內質柔軟、甜美可口，雖然用了「特別方式」促銷，但對榴槤品質有信心。

從照片中可見，兩名男子上衣工作時刻意脫去上衣，單手提起大榴槤拍照，一時在檔口拋接榴槤，一時又餵對方吃榴槤，且真的有女客人找他們合照，而榴槤真的如女老闆所言，看起來飽滿可口。

照片在網上曝光立刻引來熱議，甚至有媒體形容他們比榴槤多汁，該攤位為於清邁與南奔府的重要道路上，在那之後果然有更多果商請猛男助陣賣榴槤。

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文章授權轉載自《香港01》