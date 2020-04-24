快訊

齋戒月防疫能喝水嗎？伊斯蘭世界面對的「病毒全球化」

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國封城無法探望 四子女通電30小時陪病父走最後一程

香港01 / 撰文：朱利安
七旬老翁日前感染新冠肺炎病危，子女卻只能透過通電話送別。圖擷自FB「abby adair reinhard」
七旬老翁日前感染新冠肺炎病危，子女卻只能透過通電話送別。圖擷自FB「abby adair reinhard」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在美國肆虐，確診人數已增至84萬，至少4.6萬人死亡。紐約一名76歲老翁日前染疫後病危，但礙於全國多地的封城措施，其4名子女雖難以親身到紐約。不過他們堅持與父通電話30小時，不停向父親表達愛意和談心，分享往日親子回憶，送他最後一程，感動不少網民。

終年76歲阿代爾（Don Adair）生前育有4名子女，其中女兒萊因哈德（Abby Adair Reinhard）在facebook發「千字文」，並接受傳媒訪問時分享這段心酸故事。萊因哈德等4名子女在德州、北卡羅來納州等地生活，得知父親病危的消息後，卻因封城等原因難以前往紐約，他們後來獲醫院批准，得以電話向父親告別。

在超過30小時的通話中，4子女一直向唱歌給父親聽，又分享過往的親子回憶。萊因哈德指，「我感謝爸爸一直陪着我、愛我，我為做錯的事道歉，我原諒他需要被原諒的事」。雖然病重的父親無法說話，但一眾子女能聽見他的呼吸聲，萊因哈德感慨地說，「這就像我們之間的連繫，與我們知道他還在世上」。

只能在電話中送別，雖然不捨，但同樣有「作為一種終結」的感覺；萊因哈德表示：「縱使我看不到他，不能握緊他的手，但我能說出自己需要說的話，知道這就是完結，在這通電話中擁有非常寶貴的聯繫」。

延伸閱讀：

世越號6周年 |遇難者沉船前最後短訊曝光：姐，幫我跟媽說我愛她

【新冠肺炎】意大利101歲人瑞康復出院　副市長：為未來帶來希望

文章授權轉載自《香港01》

紐約 親子 封城 疫情

延伸閱讀

原來肺炎近在咫尺 男大生曝自主管理28天超衰經歷：不要不信邪

疫情當頭難得客滿！ ANA客機載滿「口罩們」畫面曝光

新冠疫情下限制外出 英國海灘卻出現奇特石堆

老兵染疫去世 雙胞胎兄弟100年前死於西班牙流感

相關新聞

美國封城無法探望 四子女通電30小時陪病父走最後一程

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在美國肆虐，確診人數已增至84萬，至少4.6萬人死亡。紐約一名76歲老翁日前染疫後病危，但礙於全國多地的封城措施，其4名子女雖難以親身到紐約。不過他們堅持與父通電話30小時，不停向父親表達愛意和談心，分享往日親子回憶，送他最後一程，感動不少網民。

瘟疫中過「齋戒月」：18億穆斯林面對的「病毒全球化」

「一邊防疫，一邊齋戒...可能是伊斯蘭1,441年歷史的第一次。」23日傍晚開始，全球18億穆斯林將展開一年一度的「齋戒月」（Ramadan）。信仰傳統上，每年此月的白晝，穆斯林都當封齋禁飲食，每日前往清真寺、並與親友團聚一起享用夜間的豐盛「開齋飯」（Iftar）——但如今在大瘟疫的現在，世界各地紛紛進入了「防疫封鎖」、甚至是「全面封城」，像是守護兩聖城的的沙烏地阿拉伯早已禁止外地人進入麥加，印尼總統更嚴令宣布：「今年的齋戒月，全國上下都不准『返鄉』。」

德國總理克爾呼籲歐盟 團結抗疫

德國總理梅克爾周四在聯邦議院發表演說時呼籲民眾，在新冠疫情期間保持耐心和秩序，因為疫情仍在初始階段。她也要求歐盟撥出更多預算，幫助成員國重建經濟。

男子染新冠肺炎全身癱瘓 靠「唇語」求婚16天後奇蹟康復

英國國民保健處（NHS）42歲放射治療師斯凱格（Paul Skegg）早前確診新冠肺炎（COVID-19），治療期間出現罕見併發症「吉巴氏綜合症」（Guillain-Barré syndrome），導致肌肉麻痺，全身癱瘓；斯凱格擔心來日不多，決定鼓起勇氣靠做口型向女友拉雯德（Katy Lavender）求婚，獲得答應後病況好轉，最終經過16日的治療奇蹟康復

火災燒毀珍藏模型僅一盒完好無缺 網讚：防火效果佳

不幸遇上火災令家中財物付之一炬，相信不少人都欲哭無淚，近日有日本網友分享自己的住家在5年前遇上火災，不過一個裝有鐵道模型的盒子卻只有表面受損，裡面的火車模型絲毫無損傷，令不少鐵道迷都覺得十分驚奇。

4歲男童閒晃突遇野豬群襲擊 身體遭啃食送醫不治

印度近期發生一起驚悚案件，一位4歲男童21日在家中附近閒晃玩耍時，突遇野豬群襲擊，被拖進一處垃圾場中攻擊啃咬，事後警方發現男童時，他全身多處已被豬群啃食，直到男童父母到場後才識別出他的身份，而男童送醫後則宣告不治。

郊區湧現流量高峰 在家晚上工作增

因為疫情蔓延，導致很多員工必須在家辦公，連帶改變網路使用習慣，包括網路流量熱點從市中心轉往郊區、晚上湧現流量高峰等。另外，網路使用目的的比例中，教育和工作大幅提升，玩遊戲的比例則無顯著升高...

疫情大流行人類封城 反而給地球重新開始的新契機

2070年的生活會變得不一樣，氣溫也會更高。但我們終究會找到方法限制碳排放、擁抱自然、欣欣向榮。

霍金遺愛人間 家屬捐他用過呼吸器助抗疫

家屬今天捐出英國物理學家霍金（Stephen Hawking）生前用過的呼吸器，協助病患對抗俗稱「武漢肺炎」的2019冠...

儘管抑制碳排放 北極仍可能在 2050 年前面臨夏季無海冰景象

海冰融化已失速，一項涉及 40 種不同氣候模型的重大新研究指出，不管人類從現在開始採取什麼行動，都依然會在 2050 年前目睹北冰洋夏季完全無海冰的情況。

日本「防疫自肅」的民心極限？黃金週的「病毒出遊潮」

「山海正在誘惑人類...日本黃金週的出遊之心，正在蠢蠢欲動？」日本將防疫的緊急事態擴及全國後，即將來臨的5月黃金週連假也受到自肅政策的衝擊，籲請所有民眾「移動最小化」，避免連假期間外出。矛盾的是，許多已經實行居家防疫的民眾都出現了對自肅的疲乏感，想出外透透氣的念頭，轉向了看似不會密集群聚的登山與海邊活動；上週末在湘南沿岸更是湧現了出遊車潮，引發當地政府的感染擴散擔憂。原本正逢山海活動的旺季，近日陸續有日本登山與水上活動團體發表聲明，呼籲別在防疫期間鬆懈大意冒然登山下海；當前日本疫情仍有高度風險下，漫長的防疫自肅仍考驗著在地經濟活動和民眾的忍耐極限。

800年哥德式教堂、舊車站改頭換面！一起走進世界5間美感破表特色書店

英國小說家薩爾曼．魯西迪從小有個習慣：每次把書碰倒，掉在地上時，都要彎腰撿起後親一下書─因為是自己沒留心才會碰倒書，他以此表達歉疚之情。韓國的年長者也從小告誡我們：不能從書上跨過去。那個年代，書是稀罕之物，但比這更重要的理由是：書是精神的結晶，是生命體，所以要恭敬，以維護書的尊嚴。書籍是許多人的精神糧食，與空氣、水、陽光一樣不可或缺，聯合新聞網幫您整理了全球五間美感破表的特色書店，讓您沉浸於閱讀的場景，來一場美好的文學饗宴吧！

熱門新聞

談到金正恩 川普斥CNN假新聞

日媒爆金正恩不見蹤影的原因 因隨扈染疫搬元山別墅辦公

向醫護人員致敬！機長用航路畫愛心 萬人讚超暖

蘋果計劃明年Mac改用台積電代工自家晶片 取代英特爾

4歲男童閒晃突遇野豬群襲擊 身體遭啃食送醫不治

反擊川普威脅 伊朗揚言摧毀波灣美國軍艦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。