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德國總理克爾呼籲歐盟 團結抗疫

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德國總理梅克爾。 法新社
德國總理梅克爾。 法新社

德國總理梅克爾周四在聯邦議院發表演說時呼籲民眾，在新冠疫情期間保持耐心和秩序，因為疫情「仍在初始階段」。她也要求歐盟撥出更多預算，幫助成員國重建經濟。

梅克爾擔憂，在各州及地方政府本周同意重啟部分商店後，德國民眾會放松警戒，忽略保持社交距離的重要性。繼美國、西班牙、意大利和法國之後，德國也有相當多的感染者，但通過早期篩檢將死亡率維持在低水平。迄今德國已通報14萬8046起感染，5094人病亡。最新數字顯示，病愈者人數遠超過新出現的感染人數。

梅克爾對聯邦議會表示：「正因為這些數字提高了希望，我覺得有義務表明，這樣的中期結果是脆弱的。我們如履薄冰。」她指出，德國還在疫情的初始階段，距離疫情的終結還很遙遠。

梅克爾稱贊了德國人表現出的秩序，並感謝民眾對抗疫措施的支持。但她也批評一些聯邦州放松出行限制的做法操之過急。她並未點名聯邦州，只呼籲各州州長「不要輸掉我們迄今取得的成果」。

堅決反對新冠債券

梅克爾在演說中還強調，歐盟是「命運共同體」，只有歐盟伙伴好，德國才能過得好。因此她敦促歐盟盡速向受到疫情沖擊的成員國提供幫助。梅克爾希望此前通過的總值逾5000億歐元救助方案能在6月1日順利到位。

梅克爾表示，歐盟國家領導人及政府首腦在周四下午開始的峰會中還無法對進一步的援助做出決定。但德國將會展現團結精神，並支持大幅提高歐盟預算。梅克爾也預期，在未來一段長時間裡，德國對歐盟預算的貢獻將會「顯著」增加。

梅克爾談到一項為時兩年的經濟刺激方案，以提振歐盟經濟。與此同時，她也強調推出歐元債券是無濟於事的做法，因為即便各國有此意願，仍需要許多年才能創造法律條件，而當前迫切需要的是迅速采取行動。

德國財政部長朔爾茨（Olaf Scholz）也再次駁回了意大利和其他國家的歐元債券要求。在歐盟峰會上，各國主要將針對計劃中復蘇基金的規模進行第二階段的討論。業內人士認為，資金從何而來以及如何支付是討論的重點。

梅克爾指出，歐盟還需要為未來的結構進行一次辯論，討論歐盟在哪些方面需要更多能力和技術。她將移民、氣候和外交政策列為側重點。此外，梅克爾也支持將醫療防護用品的生產線移回歐洲，她認為只仰賴一個國家是不夠的。話裡話外暗示歐洲必須擺脫對中國醫療物資的依賴。

保障「健康和自由」

基社盟聯邦議會小組負責人多布林特（Alexander Dobrindt）周四也在聯邦議會中表示，德國在新冠疫情的表現上遠勝於其它國家，這歸功於民眾的自律以及對他人健康的關心。此外，德國在過去幾年內的良好管理，如今能夠張開保護傘，令德國截至目前為止都能良好地應對危機。

德國在野黨則表達了各種不同的意見。自民黨主席林德納（Christian Lindner）表示，政府與反對派在議會中「全體達成一致」的時候已經過去。自民黨當時對促成「封鎖」措施也做了貢獻，但是如今已經走到更遠的一步。他認為現在是時候討論如何更好地結合「健康與自由」。

綠黨則呼籲聯邦政府投入更多行動，創造進一步解除抗疫措施的前提條件。綠黨聯邦議會黨團主席霍夫賴特（Anton Hofreiter）表示，當前需要的是能追蹤社交接觸的應用軟件、充足的檢測能力和防護衣，衛生部門也需要更好的設備。至於是否放松防疫措施，霍夫賴特表示，這些討論是「理所當然」必須的，但討論應當是審慎負責的。「因為我們甚至還不能聲稱已經解決了部分問題。」他指出，德國隨時有可能面臨另一波的感染潮。

極右政黨德國選項黨（AfD）則認為，德國各州實施的人群接觸限制相當多余。該黨雙主席之一的高蘭（Alexander Gauland）在聯邦議會中表示，多數民眾如今都自覺保持距離並謹慎活動，所以如今是時候「將保護措施的責任交由公民私人承擔」。

高蘭還指控梅克爾，因為感染風險而限制基本權利是一種「卑鄙心理」。

本文章由德國之聲授權提供】

梅克爾 新冠肺炎

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