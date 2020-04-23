火災燒毀珍藏模型僅一盒完好無缺 網讚：防火效果佳

不幸遇上火災令家中財物付之一炬，相信不少人都欲哭無淚，近日有日本網友分享自己的住家在5年前遇上火災，不過一個裝有鐵道模型的盒子卻只有表面受損，裡面的火車模型絲毫無損傷，令不少鐵道迷都覺得十分驚奇。

該名日本網友在twitter發文，稱家中發生大火之後，有一間房被燒毀，不少東西被燒成灰燼，只有少量東西可以倖存。而仍「生還的東西就包括數盒鐵道模型，又以其中一個綠色的盒子最為原整。

照片中可見，盒子形狀大致完整，表面仍可見完整的綠色包裝，不過白色邊緣就被燒至變灰色。打開盒子可已看到裡面放有數節火車模型，而放置模型的防震棉沒受到太大損害，近看模型可以看到保持相當完整，相信沒有受到火災影響。他同時上載傳其它牌子模型盒的情況，可見損毀嚴重出現變形甚至完全燻黑，裡面的車子也有被熏黑的情況。

照片在網上曝光，網友紛紛驚呼，「這盒子真的很可靠」、「盒子的材料，可以拿去做建築材料了」、「盒子的防火效果驚人」、「原來模型盒不但可以防震還能防火」、「第一次看到好厲害」。

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文章授權轉載自《香港01》