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敦睦官兵生疫調完成率近百分之百 高市公布新一波足跡點

郊區湧現流量高峰 在家晚上工作增

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
在家辦公雖然能減少通勤時間、節省辦公室租賃成本，但這也意味著只要有網路，員工隨時都得工作。（Photo from網路截圖）
在家辦公雖然能減少通勤時間、節省辦公室租賃成本，但這也意味著只要有網路，員工隨時都得工作。（Photo from網路截圖）

因為疫情蔓延，導致很多員工必須在家辦公，連帶改變網路使用習慣，包括網路流量熱點從市中心轉往郊區、晚上湧現流量高峰等。另外，網路使用目的的比例中，教育和工作大幅提升，玩遊戲的比例則無顯著升高，連網路交友的比例也小幅下降。

網路熱點轉往郊區

《經濟學人》公布針對巴黎、紐約和倫敦的調查，以紐約為例，曼哈頓中心的網路使用量下降了30%，而在離市中心約一小時通勤的長島區域，網路使用量卻暴增超過60%，倫敦和巴黎也都有此一趨勢。

MIT針對2萬5000名通勤族的調查顯示，有34%的通勤上班族因疫情轉為遠程辦公，而在3月以前、疫情尚未嚴重時，則有14.6%的通勤族已經率先開始遠程辦公。

24小時都得工作

根據商用通訊軟體Slack的數據分析，以往上午10點到下午4點是流量高峰，4點後就會大幅下降。但因為疫情影響，人們開始在家工作，晚上6點到9點之間的使用量驟升。《經濟學人》指出，雖然遠程辦公節省通勤時間，不必進辦公室打卡，但這也意味著只要有網路，隨時都得工作。

另外，調查還揭露使用網路的目的出現改變。目前人們上網時大多用來工作和學習，玩遊戲和看影片的比例並沒有大幅提升，網路交友約會的比例甚至出現小幅下降。

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