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4歲男童閒晃突遇野豬群襲擊 身體遭啃食送醫不治

聯合新聞網 / 綜合報導
印度4歲男童遭野豬群攻擊啃食，最後傷重不治。示意圖／ingimage
印度4歲男童遭野豬群攻擊啃食，最後傷重不治。示意圖／ingimage

印度近期發生一起驚悚案件，一位4歲男童21日在家中附近閒晃玩耍時，突遇野豬群襲擊，被拖進一處垃圾場中攻擊啃咬，事後警方發現男童時，他全身多處已被豬群啃食，直到男童父母到場後才識別出他的身份，而男童送醫後則宣告不治。

根據英國「太陽報」報導，這位4歲男童名叫哈沙（V. Harshavardhan），他在當天下午4點左右離開家，到附近的一個偏僻地區玩耍，沒想到突然遇上野豬群襲擊，牠們將哈沙拖進一處垃圾場，並開始攻擊啃咬他，不久後警方到場，發現他的身體多處已遭啃食，且難以辨認，直到哈沙父母到現場後才確認他的身份，不過哈沙在送醫後仍傷重不治。

報導指出，哈沙居住在印度海得拉巴（Hyderabad）的賽義達巴德（Saidabad），當地居民曾多次向地方政府投訴，反應受到野豬群干擾，當地人表示沒有辦法阻止這些野豬瘋狂奔跑，雖然野豬已經被趕走，但牠們還是會找到路回來。

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