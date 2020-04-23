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男子染新冠肺炎全身癱瘓 靠「唇語」求婚16天後奇蹟康復

香港01 / 記者李福源／綜合報導
男子感染新冠肺炎擔心來日不多，靠「唇語」向女友求婚，16天後奇蹟康復。圖擷自facebook
男子感染新冠肺炎擔心來日不多，靠「唇語」向女友求婚，16天後奇蹟康復。圖擷自facebook

英國國民保健處（NHS）42歲放射治療師斯凱格（Paul Skegg）早前確診新冠肺炎（COVID-19），治療期間出現罕見併發症「吉巴氏綜合症」（Guillain-Barré syndrome），導致肌肉麻痺，全身癱瘓；斯凱格擔心來日不多，決定鼓起勇氣靠做口型向女友拉雯德（Katy Lavender）求婚，獲得答應後病況好轉，最終經過16日的治療奇蹟康復。

斯凱格在NHS服務了24年，於本月3日不幸證實遭到感染，隨即住進達倫特山谷醫院（Darent Valley Hospital），其後病情惡化要轉送入深切治療部，並出現罕見的「吉巴氏綜合症」，導致全身肌肉麻痺，甚至出現呼吸困難，需要接受氣管切開手術（tracheotomy）。

主任醫生Jonathan Kwan表示，斯凱格擔心來日不多，決定透過Facetime向同任職放射治療師的女友拉雯德求婚，一名醫生形容，當時斯凱格以為自己快要死掉，深深吸了一口氣，靠做口型向拉雯德求婚，女方毫不猶地答應了，「所有照顧他的醫護人員都感到非常開心」！

住院16日後，斯凱格終奇蹟般戰勝病魔，周日（19日）康復出院。網上片段顯示，斯凱格在醫護人員的掌聲中，與拉雯德雙雙步離醫院。關醫生稱：「他（斯凱格）能夠迅速康復，絕對是一個奇蹟，這對我們所有醫護人員來說是很大的鼓勵。」

拉雯德在社交媒體上發文感謝各界陪伴二人度過最黑暗時刻，「我們收到的訊息都是充滿希望和愛，支持著我和斯凱格的媽媽。我們希望所有人都注意安全，繼續拯救生命，我們欠醫護人員實在太多了！」當地放射師學會表示，期待斯凱格重返工作崗位，繼續幫助其他病人。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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