男子染新冠肺炎全身癱瘓 靠「唇語」求婚16天後奇蹟康復

英國國民保健處（NHS）42歲放射治療師斯凱格（Paul Skegg）早前確診新冠肺炎（COVID-19），治療期間出現罕見併發症「吉巴氏綜合症」（Guillain-Barré syndrome），導致肌肉麻痺，全身癱瘓；斯凱格擔心來日不多，決定鼓起勇氣靠做口型向女友拉雯德（Katy Lavender）求婚，獲得答應後病況好轉，最終經過16日的治療奇蹟康復。

斯凱格在NHS服務了24年，於本月3日不幸證實遭到感染，隨即住進達倫特山谷醫院（Darent Valley Hospital），其後病情惡化要轉送入深切治療部，並出現罕見的「吉巴氏綜合症」，導致全身肌肉麻痺，甚至出現呼吸困難，需要接受氣管切開手術（tracheotomy）。

主任醫生Jonathan Kwan表示，斯凱格擔心來日不多，決定透過Facetime向同任職放射治療師的女友拉雯德求婚，一名醫生形容，當時斯凱格以為自己快要死掉，深深吸了一口氣，靠做口型向拉雯德求婚，女方毫不猶地答應了，「所有照顧他的醫護人員都感到非常開心」！

住院16日後，斯凱格終奇蹟般戰勝病魔，周日（19日）康復出院。網上片段顯示，斯凱格在醫護人員的掌聲中，與拉雯德雙雙步離醫院。關醫生稱：「他（斯凱格）能夠迅速康復，絕對是一個奇蹟，這對我們所有醫護人員來說是很大的鼓勵。」

拉雯德在社交媒體上發文感謝各界陪伴二人度過最黑暗時刻，「我們收到的訊息都是充滿希望和愛，支持著我和斯凱格的媽媽。我們希望所有人都注意安全，繼續拯救生命，我們欠醫護人員實在太多了！」當地放射師學會表示，期待斯凱格重返工作崗位，繼續幫助其他病人。

Today, we lined the corridor for one of our own and clapped this frontline NHS staff home. Paul walked out of hospital today having proposed to his girlfriend Katy via FaceTime when he was still in the ITU, where he stayed for 11 days. #TeamDGT #WeAreTheNHS @NHSMillion pic.twitter.com/tQAMopO4eB — Dartford and Gravesham NHS Trust (@DarentValleyHsp) April 19, 2020

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文章授權轉載自《香港01》