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已打開的麥片紙盒怎麼密封？網友直呼這麼多年來都做錯了

聯合新聞網 / 綜合報導
已開封的麥片盒怎麼封？英國網友上傳影片示範。圖取自TikTok
已開封的麥片盒怎麼封？英國網友上傳影片示範。圖取自TikTok

很多人買了紙盒裝的麥片，無法一次吃完，但沒有裝到其他密封罐，就容易讓麥片接觸到空氣而受潮軟掉。英國有網友分享小訣竅讓盒子開口更密封，很多人直呼這麼多年都做錯了。

大多數人若要將紙盒的麥片封存，最多是用橡皮筋綑住或用夾子夾住開口處。英國網友Katy Bee在抖音上傳一段影片，指出「很明顯地我們都弄錯封住麥片盒的方法了」。

她示範如何將紙盒封的更密閉，首先將開口的紙片向內折，再將兩側推凹進去，並把紙片互相併攏，形成一個V字形，就能讓開口更加緊密，杜絕空氣進入，保持麥片的鮮度。

已開封的麥片盒怎麼封？英國網友上傳影片示範。圖取自TikTok
已開封的麥片盒怎麼封？英國網友上傳影片示範。圖取自TikTok

這支影片在抖音的播放次數已逾87萬，超過1萬人分享，許多網友也跟著實測，並大讚：「這麼多年來我終於醒悟了」、「我感覺人生被改變了」、「抖音真像一個免費大學，教會我好多生活常識」。

@katybee2020

You been doing it wrong all this time!##lifehack ##lifehacks ##technique ##hacks ##kelloggs ##cerealcheck

♬ original sound - katybee2020

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