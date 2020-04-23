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疫情當頭難得客滿！ ANA客機載滿「口罩們」畫面曝光
日本各大航空公司，目前都因為國際線的班機減少，而開始利用沒有乘客的客機運輸貨物。除了原本的平常的貨艙以外，連原本的座位都開始用來放置貨物。而這其實也是因應近期，口罩及防護衣等醫療物資的運輸需求提高所導致。
根據朝日新聞報導，全日本空輸ANA在本月22日起，便開始利用上海到羽田的班機載貨。裝滿口罩的紙箱使客艙幾乎「客滿」，比起單純使用貨艙，最高可以增加四成的運輸能量。全日空目前也正在商討是否將這樣的方式擴展到其他的航線。
而日本航空JAL也從本月20日起，開始利用客艙上方處的行李放置架載送貨品，主要也是用於運送口罩等醫療物資。
本日、ANAでは日本の航空会社として初めて、旅客機の客席への貨物の搭載を開始しました！— ANA旅のつぶやき【公式】 (@ANA_travel_info) April 22, 2020
またこれに先駆け4/10から客席上部の手荷物収納スペースを活用したマスクなどの輸送も同路線において実施しています。今後も需要動向を踏まえながら対象路線を拡大していく予定です。
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