一個人最多可忍受多長時間不出門？日調查40歲者最不耐久

新冠肺炎爆發至今已超過3個月，許多國家實施封城或禁足令，民眾只能被迫待在家裡，無法進行正常社交和日常活動。日本有機構釋出一項數據，調查一個人最多能忍受自我隔離多久。

據朝日新聞報導，日本野村證券14日根據內閣府去年針對流感疫情，釋出一項上千人的調查，為了防止疫情擴散，有36.9％的人能「自我隔離」一星期不出門，18.9％的人能忍受兩星期，15.4％的人僅能忍受2～3天。

野村證券將這項數據進行加權計算，平均下來一個人能忍受14.4天不外出進行實體社交活動，這其中也有年紀和世代的分別，40歲左右的人能忍受的時間最短，為12天；70歲以上者能忍受的時間最長，為18天。

新型冠狀病毒疫情延燒至今仍未趨緩，尤其在歐美地區更是嚴重，許多國家嚴格禁止民眾外出進行非必要的活動。一開始很多人以為不用出門在家宅著很愉快，但時間長了卻產生不少負面效應，包括因與家人相處時間變長而吵架失和、離婚率提高、成天在家看新聞導致憂鬱消沉等等。