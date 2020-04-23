800年哥德式教堂、舊車站改頭換面！一起走進世界5間美感破表特色書店

英國小說家薩爾曼．魯西迪從小有個習慣：每次把書碰倒，掉在地上時，都要彎腰撿起後親一下書─因為是自己沒留心才會碰倒書，他以此表達歉疚之情。韓國的年長者也從小告誡我們：不能從書上跨過去。那個年代，書是稀罕之物，但比這更重要的理由是：書是精神的結晶，是生命體，所以要恭敬，以維護書的尊嚴。

書籍是許多人的精神糧食，與空氣、水、陽光一樣不可或缺，聯合新聞網幫您整理了全球五間美感破表的特色書店，讓您沉浸於閱讀的場景，來一場美好的文學饗宴吧！

天堂書店

2008年，天堂書店被英國《衛報》評為世界最美書店。建於1294年的這座哥德式建築，當年是天主教多米尼克教派的教堂，如今變身為全球愛書人慕名而來的書店。在寬25公尺、深20公尺、高25公尺的壯闊空間裡，陽光透過彩色玻璃窗傾瀉而下；人類精神的花朵在這裡以驚豔的姿態迎接讀者。 天堂書店是荷蘭最早的哥德式建築，自建成以來從未遭受火災等禍患，保存良好，連穹頂下方2公尺高的閣樓狀木椽也完好無損。圖／聯經出版授權提供

天堂書店位於馬斯垂克的「客廳」─維德霍夫（Vrijthof）廣場大街一角，是荷蘭最早的哥德式建築。它自建成以來從未遭受火災等禍患，保存良好，連穹頂下方2公尺高的閣樓狀木椽也完好無損。然而自從1794年多米尼克教派被攻占荷蘭的拿破崙軍隊驅逐，這棟哥德式建築作為教堂的使命戛然而止。它先是淪為法國騎兵的馬舍和物品倉庫，接下來相繼成為拳擊賽場、自行車保管所、汽車展銷場、消防署的裝備庫等；有段時間還是汽車駕照考場、女子手球賽場。第二次世界大戰期間，它甚至曾作為臨時停放死屍的地方。之後，這裡也曾是音樂廳，當地人在此舉行大型演唱會。

天堂書店位於馬斯垂克的「客廳」─維德霍夫（Vrijthof）廣場大街一角，是荷蘭最早的哥德式建築。它自建成以來從未遭受火災等禍患，保存良好。圖／聯經出版授權提供

2004年12月是轉折的節點。荷蘭最大的連鎖書商瑟萊克斯（Selexyz）獲准入主老教堂，一座大型書店在此營業，店名為「天堂書店」（Selexyz Dominicanen）。多米尼克教堂從此邁入新的時代。

其實，蘋果（Apple）等跨國企業也在覬覦這個空間。擁有該建築所有權的馬斯垂克教區沒有因此將瑟萊克斯拒之門外，只是雙方交換的合約裡有附加條款：書店設在教堂內的所有書架必須是簡便易拆的，不得損傷教堂的一磚一瓦。也就是說，牆上也不能有釘子。

阿姆斯特丹的Merkx+Girod建築事務所承接了老教堂內部的設計和裝修，他們垂直豎起黑鐵支架，搭建了分為3層的巨大書廊。書架和牆壁之間留有一定距離，防止產生摩擦，附設從1層前往2、3層的階梯和電梯。書店實際上成了教堂內部的獨立建築。設計方案做到了尊重空間的歷史特性，古典的石材與現代的鑄鐵材料交相輝映，其構思令人讚賞。

5萬多本書籍之花朵，在這座書的神殿內盛開，每年更吸引100萬人前往探訪。

書店資訊 地 Dominicanerkerkstraat 1, 6211CZ Maastricht, Netherlands T +31-43-4100010 W www.boekhandeldominicanen.nl

巴特爾書店（Barter Books）

1991年，阿尼克的斯圖爾特．曼利和美國密蘇里州的瑪麗．曼利夫婦開了這間書店。在118年的風風雨雨中，阿尼克這座火車站曾經迎送數不清的人和物。如今，它成了書店，無數人經手過、閱讀過的古書和二手書聚集於此，難以計數的愛書人追隨書籍而至。圖／聯經出版授權提供

位於英國最北端諾森伯蘭郡的阿尼克小鎮，有一間書店，叫作巴特爾書店（Barter Books）。雖然地處偏遠地帶，巴特爾書店可是目前全歐洲最大的二手書店之一。1991年，阿尼克的斯圖爾特．曼利和美國密蘇里州的瑪麗．曼利夫婦開了這間書店。

這裡是書的海洋，書的叢林。店內書籍存量達50多萬本。走進巴特爾書店，頓時能體悟何以稱英國為圖書之國。英國人熱愛書籍，閱讀成了愜意的日常。正因如此，這個國家才會湧現浩若繁星的文學藝術家。

「巴特爾」（Barter）這個店名令人好奇，竟然有名為「以物易物」（barter）的書店！由讀者把自己讀過的書送到這裡，因此每天到店的二手書多達上百個紙箱。店員們逐一查驗讀者帶過來的這些書後再發放交換券，讀者再用這張交換券交換其他的書。

阿尼克火車站於1850年竣工通車。1887年，建築家威廉．貝爾的設計使老車站改頭換面。當時重修的原因是，諾森伯蘭公爵想隆重迎接到訪本地的貴族們。約900坪的恢宏空間，與小鎮規模不成比例。東北鐵路（North Eastern Railway, NER）是當時世界最大的鐵路網，阿尼克是連接倫敦與愛丁堡的重要網站，貴族與工人在此上下同一輛列車。世事變遷，1968年火車站被關閉棄用，從那時起淪為廢墟的車站大樓，如今則因書與書店實現了它美麗的樣貌。

堅牢的磚瓦，使巴特爾書店建築外觀至今保留當年的樣貌。曾經有無數火車停靠的地方，如今立著一排排書架。圖／聯經出版授權提供

堅牢的磚瓦，使巴特爾書店建築外觀至今保留當年的樣貌。曾經有無數火車停靠的地方，如今立著一排排書架。書架與書架之間，擺放舒服的沙發供人休息。透過玻璃屋頂傾瀉而下的陽光，照亮愛書人的臉龐。候車室成了餐廳和咖啡館，刻在壁爐上的「NER」字母，使人們遙想往昔車站的冬日風景。

全年無休，除了耶誕節放假一天。每天從上午9點到晚間7點，巴特爾書店的員工們恭迎前來挑書的愛書人。餐館和咖啡館提供的各種餐飲，也都由店員親手製作。

書架與書架之間醒目的橫幅，是熱愛書籍和閱讀的瑪麗從書中抄下打動她的詩句。圖／聯經出版授權提供

書店資訊 地 Alnwick Station, Wagon Way Rd., Alnwick NE66 2NP, UK T +44-16-6560-4888 W www.barterbooks.co.uk

日本代官山蔦屋書店。圖／取自cipher (CC BY 2.0)

日本代官山的蔦屋書店於2011年正式營運，是唯一一家入選「世界最美20家書店」的日本書店，蔦屋的意思是能作為新時代有為的出版人，因此選擇了日本江湖時期著名的出版人蔦屋重三郎的姓氏，店舖以銷售書籍、電影、音樂聞名，綜合經營的模式也替當時的年輕人提供一種新生活方式。

蔦屋書店整體氛圍以暖色調的間接照明，傢俱配置不刻意選擇高級品牌或是設計品牌，盡量選擇有質感也讓人放鬆的物件，採用一種「日式現代中階產家庭」格調，店裡沒有推銷海報和購買指引小旗子，讓人可以輕鬆自在的在店內閱讀。

TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店預計5月底開幕。圖／潤泰集團提供

目前台灣TSUTAYA BOOKSTORE有2017年底開幕松山站前店、2018年開幕內湖店、2019年開幕全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店，以及5月底將進駐高雄大立百貨A館1、2樓，高雄大立店融入港都特色為規劃，現在店舖部分設計亮相，可以看到溫暖沈穩的棕色調，融入代表港都海水的藍色，擁有TSUTAYA BOOKSTORE一貫的知性品味。

TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店預計5月底開幕。圖／潤泰集團提供

書店資訊 代官山 T-SITE / 代官山 蔦屋書店 〒150-0033 東京都涉谷區猿樂町17-5 營業時間 1F 7:00AM-2:00AM 2F 9:00AM-2:00AM TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店 店鋪地址：高雄市前金區五福三路57號1-2F(大立百貨A館) 營業時間：依照大立百貨A館而定 預計開幕時間：5月下旬

南京先鋒書店（Librairie Avant-Garde）

先鋒書店五台山店入口。圖／取自Wcam (CC BY-SA 3.0)

南京先鋒書店為南京大學寫作班的畢業生錢曉華創辦於1996年，因為風格獨特，在南京具有相當的影響力，甚至被戲稱為「南大的第二圖書館」。

書店位於廣州路五台山體育場的地下空間，佔地4000平方公尺，原本是政府公共停車場，更早期還是一處防空避難所，曾經被CNN譽為「中國最美的書店」，裡頭擺設沒有枝形吊燈、雕梁畫棟，卻還是能讓人感受到整體的開闊。

先鋒書店五台山店內部。圖／取自Gmbsfd(CC BY-SA 4.0)

店內除了販售書籍外，還設有獨立先鋒創意館，裡面販售創意商品、特色飾品，平時書店免費提供茶水、沙發、長椅等，讓人在裡面輕鬆享受閱讀時光。

書店資訊 地址：廣州路173號五臺山體育館地下車庫 一 - 五 上午10:00 - 下午9:00 六 - 日 上午10:00 - 下午10:00

星空圖書館(Starfield Library)

星空圖書館是熱門打卡景點，中央擺設會不定期更換。圖／推特@nothankswhee

星空圖書館位於韓國首爾市COEX商場內，由新世界百貨集團出資成立，2017年5月底開幕，星空圖書館為商場中央廣場改建而成，藏書達50,000本。占地2800平方米（約850坪），以三座高達13公尺的巨型書架為中心環繞。

星空圖書館高達13公尺的書架所透出的暖色照明，讓整體空間變身為輕鬆的書齋，內部準備了多種書桌，為了讓讀者方便使用筆記型電腦也設置多個插座。挑高空間不僅增加了照明，也特別設計了許多可以自由閱覽的獨立讀書空間。

星空圖書館共有5萬本的藏書，1樓主要是文學以及人文書籍，地下1樓則是生活休閒相關和實用書籍。另外也有外國原文書專區以及著名作家專區，還有可以用平板電腦閱讀的E-Book，更有收藏國外雜誌等總共400多種雜誌的雜誌專區。

星空圖書館正中央會不定期更換裝飾，讓讀者遊客來這邊能有不同的氛圍感受，沒有要來看書，來踩點拍拍照都是不錯的選擇。

書店資訊 地址：首爾特別市江南區三成洞159商城B1 營業時間：10:30-22:00

部分資料來源：書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神，聯經出版，作者：金彥鎬、譯者：金丹實，未經同意禁止轉載。