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韓版王世堅？ 女市長當眾跳河兌現承諾 慶祝投票率破60%

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國市長金寶拉跳河慶祝投票率破60%。圖擷自Twitter@yonhaptweet
韓國市長金寶拉跳河慶祝投票率破60%。圖擷自Twitter@yonhaptweet

台北市議員王世堅因曾許下「韓國瑜當選我就去跳海」、「小英當選我就去跳海」的承諾，且真的會兌現，令台灣民眾印象深刻。如今韓國竟也出現一位如王世堅般「一諾千金」的政治人物金寶羅（김보라），在勝選後為慶祝韓國投票率突破60%而跳河，兌現選前承諾。

根據韓國媒體報導，韓國政治人物金寶羅在選前曾在FB上承諾，假如投票率超過60％就要跳河慶祝。而選舉結果出爐後，投票率達到63.3%，比2018年的地方選舉高出8.5個百分點，且她也成為京畿道安城市第一位女市長。本月19日她在支持者的見證下跳進安城川，兌現選前諾言。

而這也讓台灣人聯想到台北市議員王世堅，他曾三度許過跳海的承諾，最近一次是在今年總統大選前，他許諾如果蔡英文成功連任就跳海。最後蔡英文以817萬票勝選，而王世堅今年3月在蘭嶼低調跳海，並於事後PO出影片證明，他還不忘在影片中比讚強調「一諾千金，誠信至上」。

王世堅3月在臉書上傳「跳海」影片。圖／擷取自王世堅臉書
王世堅3月在臉書上傳「跳海」影片。圖／擷取自王世堅臉書

韓國 王世堅 蔡英文 投票率

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