貪玩兒無視疫情禁令遭罰！爸破撲滿「湊硬幣保釋」 網鼻酸

馬來西亞從3月18日行動管制令實施以來，每天新增確診新冠肺炎病例幾乎在3位數，總理慕尤丁更宣布，延長行管令至4月28日，力求控制疫情。不過禁令實施後，仍有許多民眾違反禁令遭罰，一名父親更將自己1000令吉（約新台幣6800元）血汗錢拿來保釋兒子，消息曝光後，讓不少網友相當鼻酸。

馬來西亞一名在地方衛生局工作的網友Siti Rohaiza，日前在網路上發文表示，一名少年因為上街找好友被逮捕，該名少年的父親為此打破家裡撲滿，將自己的血汗錢一疊疊綑綁，東湊西湊硬幣才湊出約1000令吉的罰金來保釋兒子。

「父母賺這些錢容易嗎？」，Siti Rohaiza收款時頓時感到鼻酸，她勸導所有的青少年應該乖乖待在家，別讓父母好不容易賺來的辛苦錢，花在這種地方。

貼文曝光後，網友也紛紛回覆，「違反法令，必須付出代價」、「希望這是所有青少年的一個教訓」、「應該讓少年體會一下監獄的滋味」、「小孩不會想，就會累死父母啊」。