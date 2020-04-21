日本網友呼籲將紓困用在國內別買中國貨 引發兩極反應

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，不管是歐美還是亞洲各國，都紛紛遭受疫情衝擊，不少國家都有針對挽救民生經濟的紓困方案，日本首相安倍晉三日前也發表紓困方針，將發放給國民每人現金10萬日幣（約台幣27886元），以作為疫情擴大感染的經濟對策。然而對此有日本網友在推特（Twitter）上PO文提到，他希望民眾不要將政府的好意用錯地方，但PO文一出卻引發網友的兩極反應。

該名日本網友在文中呼籲，民眾別拿政府給的10萬元日幣拿去買中國製的服裝，因為這是為了紓困國內經濟，使大家的日常生活能夠維持下去所頒發的給付金，簡單來說就是「希望能用在日本國內的錢」，原PO還建議，如果想要買衣服，用現成的修改也不錯，自己做的話，還可以從日本企業買縫紉機和布料，並說道「將錢用在我們國家的經濟上吧」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，有部分日本網友同意原PO的說法，「說得好，就算只是去便利商店買東西，也是在刺激國家經濟」、「日本人繳給日本政府的稅，發放的紓困金就該用在日本人身上，這很正常」、「大家真的要多多刺激國內經濟，才有辦法好轉」、「真的不要再去買外國貨了，買國貨吧」。

但也有日本網友持不同看法，「只能是盡量做到，一下子完全切割真的很難」、「生活中這麼多東西中國製造，不可能只買到日本產的東西吧！」、「其實這樣最後都沒東西買了」、「很多東西，零件都是來自世界各地，要劃分中國太難了」。