「如有天堂，應是圖書館的模樣」 帶你走入世界5間絕美圖書館

詩人、文學大師波赫士在《關於天賜的詩》中說：「我心裡一直都在暗暗設想，天堂應該是圖書館的模樣」。對於愛閱讀愛書的人而言，圖書館無疑是像天堂般的存在，然而念書也需要環境的加持，環境美，念書就有了意境。UDN聯合新聞網搜羅世界絕美的圖書館，每一間都美得令人沉醉，壯觀的建築、設計的美感、書籍的奧秘，彷彿走入天國般，即使不是去看書，僅僅參觀也都是值得一去的景點。

1. 奧地利 阿德蒙特修道院圖書館（Admont Abbey Library）

阿德蒙特修道院圖書館是世界上最大的修道院圖書館，修道院為著名的巴洛克式建築，同時圖書館內天頂是以天主教的四個最後現象（死亡、最終審判、天堂和地獄）為題材的洛可可式雕刻。亦有不少人認為這座圖書館像迪士尼動畫「美女與野獸」故事裡的圖書館般夢幻。

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2. 法國國家圖書館（Bibliothèque Nationale de France）

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法國最重要的圖書館之一，前身是查理五世在1368年建立的國王圖書館，在路易十四治下取得長足進步，後幾經更易終成法蘭西共和國的國家圖書館。目前擁有數個館址，其中有法蘭西智慧基石之美稱的黎塞留圖書館，裡頭擁有豐富特殊藏品，如歷代手稿、手抄本、地圖、 古幣、紀念章與古董藝術品等。而圖書館挑高格局及歐式拱形門廊更是壯觀，能在裡頭看書即是享受。

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3. 愛爾蘭 都柏林 聖三一學院圖書館（The Library of Trinity College Dublin）

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都柏林大學聖三一學院由伊莉莎白一世於1592年創建，是愛爾蘭最古老的大學，在學術界與英國的劍橋、牛津大學齊名。聖三一學院圖書館也是愛爾蘭最古老的圖書館，其中許多是愛爾蘭的國寶，其中由修道士於9世紀完成的「凱爾特經典」（The Book of Kells）極為珍貴。圖書館更以藏有超過20萬冊館內最古老書籍的長廳（Long Room）聞名，且書為手工裝訂。木頭建築的設計充滿古色古香，電影《哈利波特－神秘的魔法石》也曾在此取景拍攝。

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4. 美國 西雅圖公立圖書館（Seattle Central Library）

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充滿現代感的外觀，可引入自然光的玻璃帷幕，內部除了豐富藏書外，還有具社交功能的超大客廳，將公共藝術融入建築空間。此外西雅圖公共圖書館引進無線射頻識別系統（RFID）自動圖書分類系統，即使圖書館關門，借書者還是可以從館外的「還書口」還書，輸送帶會自動將被讀者預約的書送到附近28個分館的圖書箱，隔天通知讀者領取，如果沒有被預約，就會送到書架車上，自動歸位，完全取代館員的傳統工作。圖書館也為每位館員配置一個內建GPS衛星導航系統的Vocera電子通訊器，可以隨時找到不同學科領域專長的館員為讀者服務。

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5. 德國 斯圖加特市立圖書館（Stuttgart City Library）

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斯圖加特市立圖書館外觀是純白的立方體，裡面也幾乎都由白色構成，簡單的幾何圖形概念貫徹建築物，而主要的焦點是中間有一個大中庭，形成口字型，走廊延邊而上有互連的樓梯，夜晚時整棟還會點亮燈，像是會發光的藍色魔術方塊。