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不忍了！哈梅宣布與四家英國小報決裂

世界日報 / 編譯中心╱綜合20日電
梅根、哈利王子。圖／路透資料照片
梅根、哈利王子。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根自結婚以來，一直飽受媒體臆測，兩人宣布脫離王室後，雙方更是磨擦不斷。如今關係進一步惡化，哈利與梅根19日發表聲明，宣布將不再與「太陽報」、「鏡報」、「每日郵報」和「快報」四家媒體合作。

環球網報導，哈利王子和梅根的公關表示，這些報刊過去持續針對兩人發表「歪曲、虛假或具有侵犯性」的報導，兩人今後將與四家小報保持「零接觸」，代表未來四家報紙將不會收到任何關於哈利與梅根的狀態更新、照片，未來兩人的記者會等活動可能也將被拒於門外。

兩人也表示，這樣的舉動不代表自己正在規避人民的監督眼光，媒體有權報導、並且評論兩人的作為，不過並不應該基於虛假的內容。

「衛報」報導，兩人與小報公開決裂，幾乎沒有修復的機會。這不是兩人首度跟英國小報「開戰」；去年梅根就對「周日郵報」公開她寫給父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）的手寫信一事提告，本周將進行審理。哈利對「太陽報」和「鏡報」兩家公司的母公司，提出有關電話竊聽案件的法律索賠也在進行中。

女王將迎94歲生日 哈梅反應引關注

此外，哈利和梅根已卸下皇室身分，不過英女王伊莉莎白二世將在21日迎來94歲生日，屆時哈利、梅根會如何表示，外界相當關注。女王曾表示哈利是她最疼的孫子之一，不過哈利、梅根最終執意離開皇室，也傷透了女王的心；如今女王將過94歲生日，外界認為哈利、梅根雖遠在加州，應該也會有所表示，即便他們已經不是皇室，仍是一家人。

女王 皇室 英國

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