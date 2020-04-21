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「三密」高風險感染場所 日本動畫紛停工

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
配音工作的空間狹小加上作畫外包延遲，在疫情陰影下，日本多部熱門動畫被迫停播，包括《航海王》的新篇。（ Photo from Twitter@OPcom_info)
配音工作的空間狹小加上作畫外包延遲，在疫情陰影下，日本多部熱門動畫被迫停播，包括《航海王》的新篇。（ Photo from Twitter@OPcom_info)

日本多部熱門動畫如《航海王》和《光之美少女》最近因配音中斷兒暫停播放。日本動畫的配音和配樂錄音環境狹小，為擔憂染疫，不得不中斷工作，再加上外包給中國、韓國的繪圖工作交接延遲，導致多部大作停播。而當動畫被迫停播，隨之而來是對周邊產品市場的衝擊，連帶影響動畫工作人員的收入。

三密環境憂傳染

根據日本媒體スポニチ報導，因新冠肺炎疫情影響，日本動畫業中的配音工作首當其衝，因配音員的工作環境是俗稱的「三密」，也就是「密閉空間、密集場所、密切接觸」的高風險感染場所，不得不陸續中斷工作。

配音工作中斷不只是配音員（聲優）損失收入，負責動畫配樂的團隊如樂隊、錄音工程師等，因無法進錄音室工作，導致許多進行中的動畫不得不停擺，若短時間內無法恢復，將會嚴重影響到接下來的夏秋冬三季的檔期安排。

4月剛好是日本春季動畫檔期的開頭，許多新動畫都只播到第四、五集就被迫停播，包括國際知名的《航海王》、《神奇寶貝》、《光之美少女》等新系列都慘遭停擺，而電視台只能先以過去完結的動畫替代播放。

作畫外包中韓延遲

媒體Livedoor News則指出，由於許多基本作畫和素材製作都是外包給韓國或者中國當地的畫師，但中國和韓國也受到疫情影響，導致交接延遲，自然也影響到動畫整體的製作。

相關人士向媒體透露，若疫情持續，會變得只有長壽作品（如《航海王》過去的系列）可以播放，新作則會完全卡關無法準時上檔。

報導指出，一部動畫的停擺將會引起連鎖效應，包周邊產品、粉絲活動、聯名遊戲等，甚至配音員的收入也大受影響。

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