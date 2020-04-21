電腦人才適合從軍 歐洲各國大筆獵人

愛打電玩、線上遊戲，歐洲各國尋找的軍事人才就是你！歐洲軍事人才短缺，愛打電玩的人有注意力集中及反應迅速等適合從軍特質，荷蘭及德國國防部分別組成電競團隊，專門至各大電玩展中參與CS絕對武力（一種射擊遊戲）等比賽，並趁此機會獵才，最近，英國、西班牙等也紛紛跟進。

打電動反應快

根據《歐洲新聞台》報導，遊戲和電競能成為歐洲軍事人才短缺的最佳解決方案。

歐洲人口結構正朝老化前進，其社會蓬勃發展及體制相對穩定也讓年輕人較想投入企業工作而不願意從軍，因此歐洲軍事能量逐漸萎靡。德國、丹麥及荷蘭等國想出一個辦法，那就是以招募電玩人才為策略。德國國防部更派員前往「科隆遊戲展」，尋找「愛打電玩的人。」

根據調查，喜愛打電玩的人較能抵抗暈眩感、注意力集中及具備更好的視覺處理能力，這些都是軍事人才所需的，團隊型電競遊戲則能看出成員間的溝通技巧及迅速的決策思維。荷蘭國防部已組成一支電競團隊，專門至各大電玩展中參與CS絕對武力（一種射擊遊戲）的比賽，並趁此機會獵才。

電競團隊吸引年輕人

據《商業內幕》報導，美國海軍上尉伯倫表示，「在電競遊戲中我們與對方切磋並成為好友，事後聊天時他們也對海軍產生濃厚的興趣，也會詢問細節。」海軍招募人員歐文斯則表示，招募軍事人才並提升在年輕人眼中的形象是各國軍事單位組電競團隊參賽的目的。

自2016年以來，歐洲電競市場的收入增長了約24%，觀眾成長近3成，有8600萬人。在法國、德國、西班牙及英國，年齡介於15到到34歲之間的玩家比例高達74%。憑藉低廉的設置成本，以及招募優秀年輕人的潛在高額回報，各國國防部正毫不猶豫地跟進建立專業的電競團隊。

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