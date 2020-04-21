巴黎非飲用水 驗出微量新冠病毒

法國是歐洲疫情相對嚴峻的國家之一，最近巴黎用來清洗街道、公園澆花和供應噴水池的「非飲用水」中，更驗出微量新冠病毒，目前已暫時關閉水源。官員強調，飲用水來自另一個獨立系統，民眾仍可繼續飲用自來水。

當局19日表示，實驗室在全市採集的27份樣本中，發現4份含有微量病毒，水源主要來自塞納河和烏爾克運河未經大規模消毒的生水。巴黎水質研究所所長霍賓解釋，水中發現的病毒含量極低，「不能斷定如此微量的病毒是否會引發感染」。也有感染科專家表示，病毒需要人類細胞組織才能生長，理論上無法在供水系統內存活太久。

巴黎市府強調，當局經常檢驗飲用水，飲用水經過多重處理程序，可消除汙染與病毒，民眾可安心飲用。

此外，法國總理菲利普（Edouard Philippe）表示，法新增病例及單日死亡等數字連日減少，顯示「疫情正在趨緩」，但仍呼籲民眾在5月11日前嚴格遵守禁足令，以免解禁後爆發第二波疫情，當局解禁後可能要求民眾搭乘大眾交通工具必須戴口罩。

允水手上岸 航母淪陷關鍵

紐約時報報導，法國航空母艦「戴高樂號」逾1000名官兵感染新冠肺炎。官員表示，「戴高樂號」面對大流行病準備不足、到3月下旬停靠丹麥時才取得口罩，且在3月間停靠法國西北角布雷斯特（Brest）軍港時，水手被允許上岸，與家人會面，可能是淪陷關鍵。

法國3月尚未進入全面封城，但法國總統馬克宏已稱疫情為「百年來最嚴重健康危機」，當局禁止大型聚會並要求保持社交距離。法國參謀總長勒匡特19日受訪時表示，有下令水手上岸後遵守社交距離準則，並遠離夜店和超過50人的聚會。但顯然有人未遵守。

反對派議員痛批這些防疫措施不夠，「對法國具重要戰略意義的航母，怎麼可以沒事先評估水手與布雷斯特居民雜處及與家人會面的風險，就再出海？」