新冠疫情下限制外出 英國海灘卻出現奇特石堆

新冠肺炎疫情在全世界蔓延，許多國家都已經祭出外出限制來防範疫情擴散。不過，在外出限制封鎖下的英國某處海灘，近期卻突然出現了許多鵝卵石塔。

這種鵝卵石塔，在英國被稱為「開揚石堆」（Cairn），傳統上具備了指引方向和劃分界線等意義。根據每日郵報報導，這些鵝卵石塔日前出現在英格蘭東北部，泰恩─威爾郡新堡市的惠特利灣（Whitley, Newcastle, Tyne and Wear），成為了當地的新景點：有些石堆上還寫了不同的訊息，像是「祝路易二十一歲生日快樂」。

即使疫情當前，英國也已經祭出外出限制政策，要求民眾一週只能利用極少時間外出運動，顯然英國民眾仍玩心不減。拍下這些景象的攝影師歐文‧韓福瑞（Owen Humphreys）也打趣地表示，「就算是在外出限制下的運動空檔，大家還是藉由石堆在雕塑著海灘上的景象。」