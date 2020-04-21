日本鬱金香熱點現人潮 園主狠心剪爛80萬朵花防聚集

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情仍未止，早前碰上櫻花期亦無阻大批民眾外出賞花。最近又輪到佐賀縣一個園地盛開鬱金香，人潮不斷湧現，但管理員生怕遊客聚集增加確診風險，最終在數天內狠心把全區80萬朵花全剪爛，令大批網民大嘆可惜。

位於千葉縣佐倉市的佐倉故鄉廣場每年4月都會舉辦「佐倉鬱金香節」，全個園區鋪滿各種顏色的鬱金香，加上風車屋作背景，猶如置身荷蘭一樣，每年吸引大批遊客前往賞花打卡。最近又來到鬱金香盛開的時間，遊客數量暴增，高峰時段更多達幾百人在同一園區聚集，令管理員感到意外，同時非常憂慮情況。

最後管理員為了防止遊客聚集賞花，決定狠心把園區內所有共80萬朵花剪掉，又用剷泥機鬆土，現時已變回一片普通泥地。

大批網民得知消息後感到十分失望，同時慨嘆以往園區百花盛放的美景因為疫情而不復再，「很浪費呢」、「今年真是慘情的一年」、「賞花亦變成一種罪」、「鬱金香是無辜的」。

為避免人潮聚集，園方將鬱金香全都剪掉。圖擷自 朝日新聞

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文章授權轉載自《香港01》