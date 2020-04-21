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史上最惡 加國槍手殺16人

聯合報 / 編譯徐榆涵／綜合報導
加拿大皇家騎警十九日在新斯科細亞省追捕槍手沃特曼，行動結束後收拾裝備。（路透）
加拿大皇家騎警十九日在新斯科細亞省追捕槍手沃特曼，行動結束後收拾裝備。（路透）

加拿大警方十九日表示，新斯科細亞省一名槍手在十二小時內連續殺害十六人，受害者包括一名女警，是加國史上最嚴重的大規模屠殺事件。

五十一歲的槍手沃特曼是製作假牙的牙科技師，在該省達特茅斯執業，在達特茅斯與波塔皮克都有住所。BBC報導，槍手偽裝成身穿制服的警察，先縱火燒毀他位於波塔皮克的房產，再到附近社區縱火，對逃出屋外的住戶開槍，然後沿途犯下槍擊案。

警方說，波塔皮克一處房屋內外發現幾具屍體，幾間房屋也遭到燒毀，其他地點也發現屍體。

警方指出，槍手在全省多個地方開槍殺人，最後於該省首府哈利法克斯北方恩菲爾德一處加油站和警方槍戰後死亡。除槍手外，共計十六人遇害。

加拿大皇家騎警警官柏格曼表示，「今天對新斯科細亞省來說是令人震驚的一天」。

警方表示，槍手穿著警察制服，駕駛一輛看起來像是警車的汽車。相信槍手是獨自作案，他隻身一人穿越該省北部，犯下多起凶殺案。警方仍在調查槍手行凶動機，槍手可能一開始鎖定目標受害者，但之後開始隨機攻擊。從他穿著警察制服看來，並非臨時起意行凶。

新斯科細亞省首長麥克尼爾表示，「這是新斯科細亞省史上最無意義的暴力行為之一，在努力控制新冠肺炎疫情期間，這是另外一個沉重負擔」。

槍擊 屠殺 加拿大

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