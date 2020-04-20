日本疫情嚴峻影響性工作者收入 她無奈嘆：一個客人都沒有

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，除了民眾的生活遭受影響外，就連觀光業、餐飲業也都受到巨大衝擊，現在就連日本的「性工作者」如今都零收入，由於疫情的關係，幾乎都沒有顧客上門，導致他們前途渺茫。

根據《 CNN 》報導，一名名叫Mika（化名）的日本性工作者，自從日本政府宣布全國進入緊急狀態，並呼籲減少跟人群接觸後，她的收入就大受影響，原本一天可以固定接4名客人，如今上門的客人卻一個都沒有，也因此她只能靠借錢來貼補家中的基本支出。

雖然她曾嘗試過找其他工作，但在疫情影響下，幾乎沒有一家公司在招募員工，所以她擔心自己可能無法支付接下來的房租和維持生活，更不用說償還她原本就有的債務。

然而日本政府日前為了減緩疫情衝擊經濟，頒布價值108兆日圓的緊急經濟對策，以減輕因疫情而受到影響的家庭，不過許多性工作者卻表示「政府關於經濟援助和資格的規定令人困惑，讓人難以處理」，因為計劃要求申請人要出示其薪水和收入損失證明，但這對性工作者而言是個巨大挑戰，由於很多時候他們都是「在桌子底下領薪」。

Mika也提到，有些人不清楚如何在不暴露身份的前提下申請，所以即使性工作者具備資格申請政府補助，但依舊讓他們無法安心。