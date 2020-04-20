創作量暴增 獨立音樂人嶄露頭角

疫情居家檢疫讓獨立音樂人的創作量大增，再加上因為疫情影響，重量級流行歌手的巡迴取消，媒體曝光減少，樂迷就有更多時間選擇想聽的音樂，讓獨立音樂人獲得更多嶄露頭角的機會。

音樂人創作量大增

根據《Rolling Stone》報導，疫情爆發以來，藉由線上發行平台發表的音樂作品數量暴增。相對於擁有熱門流行歌手的大型音樂廠牌如華納、環球等，線上發行平台如TuneCore、CD Baby、Ditto等，讓獨立音樂人不必簽約主流音樂廠牌，也能將歌曲上架到串流平台。

Tune Cores數據顯示，該平台註冊的30萬使用者中，有首次註冊的創作者，也有不少創作者回流，其上傳的作品量提升了百分之20到40。另一個線上發行平台Ditto表示，註冊的25萬名使用者中，光是3月的作品上傳量至少比以往同期提升了300%。

當音樂人無法透過實體演出鞏固老粉絲和吸引新粉絲，不斷發表作品成了音樂人能博取曝光率的方法，但也有創作者認為，在家實在太閒了，沒了社交活動，創作成了唯一可做的事。詞曲創作人Johshua Radin表示，他獨自在家五週中除了爬山和見郵差，就是在創作，「我從來沒這麽有生產力過。」他也提到，獨立音樂創作者比起主流歌手，沒有太多限制，更能隨心所欲的創作發表。

樂迷選擇多元化

《Quartz》曾報導分析，Spotify許多榜上有名的熱門歌曲並未因疫情獲得爆炸性的播放量，原因在於樂迷現在有時間去發掘自己喜歡的歌曲，促成了聆聽活動的多元化。

這對獨立音樂人會是絕佳的曝光機會。根據數據顯示，去年一天平均有4萬首歌曲上架到Spotify上，但是真正能接觸到廣大樂迷的歌曲只有很小一部分。然而在疫情影響下，許多流行歌手推遲專輯發行和演唱會，大大減少了曝光機會，反而讓產能暴增的獨立創作者有機會在串流平台上接觸到樂迷。

線上發行平台之一的Soundrop表示，這樣的現象讓獨立音樂人有更多曝光機會，樂迷也能在這之中找到真正喜愛的音樂，促成整個音樂產業更豐富。

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