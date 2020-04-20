快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／日人好市多瘋搶口罩畫面曝光 大批民眾如「喪屍」推擠

聯合新聞網 / 綜合報導
日人搶購口罩畫面。圖／取自推特
日人搶購口罩畫面。圖／取自推特

新冠肺炎肆虐，日本東京都17日新增201例確診，首相安倍晉三16日宣布緊急狀態擴大至全國實施。不過日本民眾收到政府發放的布口罩後非常傻眼，不只數量不夠，尺寸也太小，導致美式賣場湧入許多民眾搶購口罩，瘋搶畫面曝光，有網友直呼「根本是喪屍」。

日本至19日累計確診破萬例、死亡251例。日本內閣府再有一名官員確診，這名50多歲官員任職於內閣府的科學、科技與創新會議，是內閣府第三位染疫的官員。

日本首相安倍晉三16日宣布緊急狀態擴大至全國實施，17日舉行記者會進一步說明緊急狀態和10萬日圓（約台幣2萬8千元）現金發放政策。他指出，政府感受到所有人都擔心疫情，因此決定不排富，發放現金給所有國民，估計日本政府將增加14兆日圓（約台幣3兆9千億元）支出。

安倍再度呼籲民眾共體時艱，減少非緊急及不必要的外出與人際接觸，共同度過新冠肺炎疫情。他說，每人10萬日圓將以郵寄或網路方式發放，不會透過市町村公所，以免民眾聚集增加感染風險。

日前日本政府宣布對每戶發放2片免費的布口罩，17日起已陸續派發，不過民眾非常傻眼，口罩不僅數量不足，連尺寸都嚴重不合，與一般醫用口罩相比，政府發放的布口罩太短、太窄，戴上去無法同時遮住鼻子與下巴，且口罩過度通風，恐怕無法防疫。

日本政府發放的布口罩尺寸太小。圖／取自推特
日本政府發放的布口罩尺寸太小。圖／取自推特

日本民眾只好自行外出購買口罩，有網友貼出一段影片，只見美式賣場好市多工作人員將口罩拆箱後，大批日本民眾上前瘋搶，誇張行徑與平時守秩序的日本人相差甚遠，不只互相推擠，還有人拿走多盒口罩，也不管身邊其他人是否被撞到，網友直言「生命危機面前，已經沒有形象」、「這才是日本人的真面目」。

日本 口罩 新冠肺炎 安倍晉三

延伸閱讀

漏夜採檢只睡2小時！周志浩累翻「打瞌睡」被抓包 網心疼：太累了

口罩賣完被問到煩 藥局貼2公告網笑：是認真的！

剛買半年新屋玻璃竟自爆全碎 真相曝光：因熱脹冷縮

開學典禮為防疫改採線上 網看畫面吐槽：只有老師是安全的

相關新聞

疫情沒比賽可以賭？英國賽馬到全球賭盤的下注金流

「儘管疫情肆虐，但賭性依舊堅強！」受到武漢肺炎疫情的影響，許多重要國際運動賽事——美國NBA、MLB以及歐洲足球甲級聯賽等——都被迫停賽中斷，也同時重挫了運動博弈產業的賭盤金流。之中經典的英國國家賽馬大賽（Grand National），也因為防疫考量而在戰後首次停辦，改以數據模擬的「虛擬賽馬」來彌補無法現場下注賭馬的遺憾；效果雖然未必如預期，但也反映出了防疫生活的停擺期間，體育博弈仍需要資金和娛樂的出口，連帶牽動了博弈產業的命運起伏。

影／日人好市多瘋搶口罩畫面曝光 大批民眾如「喪屍」推擠

新冠肺炎肆虐，日本東京都17日新增201例確診，首相安倍晉三16日宣布緊急狀態擴大至全國實施。不過日本民眾收到政府發放的布口罩後非常傻眼，不只數量不夠，尺寸也太小，導致美式賣場湧入許多民眾搶購口罩，瘋搶畫面曝光，有網友直呼「根本是喪屍」。

眼盲非盲 天才視障鋼琴家的腦部挪用

11歲開始舉辦獨奏會、足跡廣布全球的知名少年爵士鋼琴家Matthew Whitaker，在雙親同意下，由出身外科醫師、神經科學家、擁有音樂背景的教授Charles Limb在加州大學對其腦部進行功能性核磁共震掃描，以探索他非凡創造能力的源頭。

海水溫度創高 極端氣候警鈴大作

最新數據顯示，太平洋、大西洋及印度洋的部分海域溫度同創歷史新高，致使研究機構日益擔憂，未來六個月將醞釀適合颶風、野火及強烈雷暴雨等極端氣候發展的環境，使未來半年的極端氣候事件增加。

為世界祈福！男高音波伽利於米蘭大教堂的復活節獨唱

歐美在疫情衝擊下，於4月12日迎來近代史上最冷清的復活節，原本應該擠滿信徒的教堂，或是遊客交織的度假勝地，皆因居家限令而門可羅雀。歐美國家第一個爆發大規模疫情的義大利，終於在將近一個半月的居家限令後，疫情近日終見趨緩。位於爆發核心倫巴底大區的首府米蘭市，以及城市象徵米蘭大教堂，邀請義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）於復活節傍晚，在完全淨空的米蘭大教堂內開唱，並透過YouTube全球直播，以音樂替全世界祈福。

熱門新聞

新郎騎單車1000公里返鄉成婚 慘遭警察在家門口攔截

加拿大爆發重大槍擊案 警方稱至少10人喪命

病毒流行無危機感 美年初向中國輸出10倍口罩

加拿大30年來最嚴重屠殺事件…槍手扮警察大開殺戒 女警殉職逾13死

美國輕忽大意 今年一、二月輸出價值5.3億口罩給陸

梅根、哈利靠兒命名出爾反爾 竟傳恐惹怒澳洲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。