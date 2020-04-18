歷經1918大流感...百歲人瑞看新冠肺炎疫情 坦然面對生死

喬·紐曼(Joe Newman)今年107歲，歷經過1918年西班牙大流感的他，3月28日與剛滿100歲的未婚妻安妮塔·珊普森(Anita Sampson)辦了一場生日派對；這對年齡加起來207歲的人瑞，對於正在大流行中的新冠肺炎，各有各的人生體會。

紐曼和珊普森在16年前相識，現在一起住在佛羅里達州薩拉索塔市(Sarasota)的老人社區；3月28日珊普森100歲生日，本來準備大肆慶祝，因新冠病毒疫情蔓延，他們的社區封鎖，生日派對改用Zoom以視頻方式舉行。

談起1918年西班牙流感大流行，當時年方五歲的紐曼至今記憶猶新；他記得鄰居小兒子得病過世時，官員在鄰居家門口貼上標語「此戶生病隔離」。

珊普森長大後，聽媽媽說起1918年大流感的往事；她說：「母親會到街頭去幫助那些病倒在路上的人，但她從來沒有被感染到。」

對紐曼來說，當前的新冠肺炎大流行，只是漫長人生中的另一起「事件」。

「過去這107年，我面臨過種種問題。活著，就是問題。碰上眼前的問題，就得設法解決。」紐曼說，「此時此刻，我們碰上這種病毒，很不幸，我們對它了解不多。」

對於老年人染上新冠肺炎之後，病情很容易比年輕人變得更嚴重的這件事，紐曼說：「雖然這麼說並不容易，但我得說，既然已經活得夠久了，總有一天得迎接死亡。就隨它吧。」

至於珊普森的體會呢？在他們公寓大樓封鎖前的幾周，她一度身體不適，曾擔心自己被COVID-19感染，所幸只是輕微感冒；但經歷這件事讓她感到恐懼，也才明白自己有多麼想安然度過100歲生日。

「我突然很不想死。」珊普森告訴紐曼說：「我喜歡和你在一起。我喜歡這種戀愛關係，不希望它就此停止。」

儘管兩人年齡加起來207歲了，但紐曼說：「不管未來歲月有多長，不管是幾年或只有幾天，我們都還是期待著，期待下一年、下一天的到來。」

「多美啊！」珊普森對紐曼說：「緬懷過去也夠久的了，我想，現在該是我們睡回籠覺的時候了。」