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疫情中斷不了學習！熱血教師衝到學生家門口「隔空授課」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名教師為了幫助學生解題，自發性地前往學生住處進行「玄關教學」。圖／Twitter
美國一名教師為了幫助學生解題，自發性地前往學生住處進行「玄關教學」。圖／Twitter

隨著新型冠狀病毒疫情影響，美國許多學校目前都已經停課，讓學生們在家中學習。然而，這樣的作法也讓有些學生在學習上碰壁。而南達州萊克縣（Lake County, South Dakota）出現了一名教師，親自到學生家門口的玄關，隔著紗窗為學生解答數學題。

根據每日郵報報導，這名受惠的學生，是目前就讀小學六年級的萊麗‧安德森（Rylee Anderson）。因為疫情而被限制外出的萊麗碰上了解不出來的數學難題，便寄了幾封電子郵件給數學老師克里斯‧韋伯（Chris Waba）求助。令她意想不到的是，韋伯老師竟然隨後就帶著白板出現在她家門口，隔著玻璃門開始教她解題。

這一幕也被萊麗的父親約書（Josh Anderson）拍下，分享到網路上。約書表示，他跟韋伯老師原本就是好朋友，「他真的是個很好的人。」他也希望能讓更多人知道有這樣的好老師，依然在為學生奮鬥，「我們現在需要的就是正面的消息，讓我們能夠會心一笑的事。」

韋伯也表示，其實在前往安德森家之前，他也試圖透過線上的方式幫萊麗解決問題，但在幾封電子郵件交流過後，他最終還是決定親自前往萊麗家，和她一起解題。

在疫情的陰影籠罩下，無論是學生或老師，在面對停課的現在，都面臨了許多不安。萊麗在受訪時也表示，原本她也以為停課以後會很開心，每天都可以睡到自然醒。但是過沒多久她就發現，既不能出去玩、也不能和朋友見面，是一件令人灰心的事。

韋伯也表示，熱愛教學的教師們，現在都因為不能見到學生而感到很難受。他相信除了他以外，還有更多教師願意為了他們的學生做出一樣的事。

疫情 停課 新型冠狀病毒

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