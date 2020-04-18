遭鱷魚突襲3歲兒遭咬走 母伸指怒插牠鼻孔搶救成功

一般人遇到危機時，第一時間想到的是逃命，不過父母如果看到自己小孩受到攻擊，一般都會用盡任何方法全力搶救。一位辛巴威的婦人帶著2個小孩到國家公園附近的河邊釣魚，沒想到一隻鱷魚突然襲擊，將自己3歲的兒子咬走，這位婦人情急之下想到長輩教過的方法，她跳到鱷魚身上將手指插入鱷魚鼻孔，一手從牠的嘴中救出兒子，最後成功逃脫。

根據「Mirror」報導，這位30歲的婦人名叫莫里納（Maurina Musisinyana），她帶著2個兒子到戈納雷若國家公園（Gonarezhou）附近的河岸釣魚，2個孩子在遮陽傘下玩耍，突然她聽到一聲尖叫，急忙飛奔到兒子所在的河岸，發現自己3歲的兒子基迪恩（Gideon）已被鱷魚咬走，情急之下她想到長輩曾經教過她一個對抗鱷魚的技巧，莫里納跳到鱷魚身上，用手指插入鱷魚鼻孔，迫使牠鬆嘴放開基迪恩，接著趁勢用另一隻手搶救他。

雖然莫里納的手被鱷魚咬傷，不過她成功救出兒子，而基迪恩事後因嚴重出血和臉部受傷被送往醫院，經過治療後已完全康復，莫里納受訪時表示「我用力按壓鼻子，這是我從長輩那裡學到的一個小技巧，如果你讓鱷魚窒息的話，牠就會失去力量，而我就是這樣做的，我用另一隻手將我兒子的頭部從下顎中解救出來。即使到了今天，我仍不敢相信我救了自己的兒子。」