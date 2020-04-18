女公務員連續八年每天遲到5分 被揭發後遭停職

很多上班族慣性遲到，認為只要公司沒講話，晚一點打卡無傷大雅。但一名日本公務員連續八年每天平均遲到約5分鐘，遭舉報後被處以2個月的停職處分。

每日新聞報導，日本德島縣美馬市文化會館一名51歲的女性職員，從2012年4月起到今年3月間，沒有遵守早上8點半的上班時間，每天頻繁地遲到，平均約5分鐘，一個月裡準時出勤的日子僅兩三天，這8年間累積的遲到時間約20日。

這件事於上個月26日被匿名人士揭發，記者隔天前往訪問該名女職員，她的理由是「身體不舒服」。4月開始文化會館、消防署等公家機關引進記錄出勤時間的打卡制度，該職員就沒再遲到過了。

先前她的上司已提醒過多次，這名女職員依然故我。該事遭揭發後，她遭到停職兩個月的處分，現任及前任文化會館館長也被追究管理疏失責任，處以減薪10％1至3個月的懲戒。

日本網友表示：「這種人該開除了」、「公務員怎麼現在才開始用打卡鐘？」、「每天晚五分鐘，意思是早搭一班電車就不會遲到了」、「罰的好！別讓認真守時的人覺得自己像笨蛋一樣」，但也有人覺得計較這點太苛刻，加班的時間怎麼就沒人去算。