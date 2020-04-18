越南柬埔寨外送app賣貓狗肉 當地醫推：天然可安心食用

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，目前病毒的起源仍眾說紛紜，不過疫情爆發時外界紛紛將矛頭指向蝙蝠、鳥類等宿主，而這也使外界開始關注販售野味一事。近期有外媒指出越南和柬埔寨的外送app開始販賣狗肉、貓肉，而當地醫師甚至鼓勵大家食用，聲稱有助於抵抗病毒，不過獸醫對此則認為這種將不同動物關押、殺害所造成的污染風險，恐會產生新型、致命的病毒。

根據英國「太陽報」報導，動物慈善機構FOUR PAWS經調查後發現越南和柬埔寨的狗肉、貓肉銷量增加，賣家甚至還透過外送平台進行販售，報導指出柬埔寨首都金邊有110家狗肉餐廳，供應商透過外送平台提供狗肉料理的外帶服務，在路上還可看到攤販戴著口罩為客戶送袋裝的狗肉，而在越南北部同樣有食用貓肉和狗肉的狀況，據稱當地醫師提倡食用狗肉，因為他們認為狗肉是天然的，沒有任何化學物質，所以可以安心食用。

柬埔寨的一位賣家表示他們當地人認為狗肉對健康有益，有助於預防感冒或病毒，像是新冠肺炎，不過事實上這些肉品可能會使人感染上霍亂、旋毛蟲病和狂犬病，獸醫凱瑟琳（Kathrine Polak）表示「貓肉、狗肉交易在不衛生的條件下進行，加上許多不同的動物被同時關押、殺害下的污染風險，可能會產生新型、致命的病毒，像是新冠肺炎」，而她也指出東南亞的野味市場是不定時炸彈，呼籲政府採取行動，否則下一次全球疫情大流行可能會始於越南、柬埔寨或印尼。

而動物慈善機構「動物之聲（the Sound of Animals）」創始人米歇爾（Micheal Chour）表示貓肉、狗肉消費的增長是受到中國人的影響，許多餐館在最近2年才開業，他說「大家相信，因為中國是一個強大的國家，所以我們應該聽取這些做法」、「政府幾乎沒有發出警告，因為牲畜市場是一門好的生意，他們還在繼續營業」。