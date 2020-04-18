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迦納黑人「抬棺舞」爆紅 背後藏19歲非洲少年創業故事

香港01 / 卡洛兒
近期網上一條影片爆紅，只見一群西裝筆挺的黑人，合力抬起一副棺木，配上節拍勁歌熱舞。（影片截圖）
近期網上一條影片爆紅，只見一群西裝筆挺的黑人，合力抬起一副棺木，配上節拍勁歌熱舞。（影片截圖）

提起「黑人抬棺」，大家都不難想到近期一條爆紅影片，只見一群西裝筆挺的黑人，合力抬起一副棺木，配上節拍勁歌熱舞，與本應憂傷沉重的喪禮格格不入。原來這個抬棺材起舞的文化，是源自非洲國家迦納一個特別的喪葬傳統，家屬希望可以歡笑送別最愛家人，詼諧舞蹈背後更藏著一位19歲少年白手起家的勵志故事。

中國人重視紅白二事，而在加納人心目中，葬禮亦是一生中最隆重又風光的活動，他們認為是將所愛的人送往更好的地方，故要用近乎喜慶的方式慶祝死亡。當外人瞻仰遺容時，死者家屬會請來樂隊伴奏，在棺材旁邊跳唱部族舞蹈，仿似先人也一同參與其中，然而抬棺材跳舞的文化則是2006年後才出現，並由一位小伙子班傑明（Benjamin Aidoo）發明出來。

2000年的加納經濟起飛，葬禮講求排場，請來舞者、DJ及主持等，一場葬禮價錢能花掉打工仔一整年的收入，班傑明自幼家貧，高中畢業後加入殯葬業，後來更自己開公司當老闆。

2006年後，年僅19歲的他大膽地接了一個別人都不敢接的生意，就是在酋長的葬禮按家屬要求「抬著棺材跳舞」，當其他行家都紛紛拒絕時，班傑明決定自己編舞。結果不但觀禮的家屬非常滿意，別人看過影片都驚嘆效果不俗，公司因而一炮而紅，從大量競爭中突圍而出，生意接個不停。影片甚至在國外熱傳，更引來BBC、美聯社等媒體爭相訪問。

近期有人將他們抬棺跳舞的畫面再次剪輯，並加上電子音樂，令「黑人抬棺」成為網絡最流行的迷因（meme）之一。有陸媒更找來班傑明訪問，2020年的他已是當地一間殯儀業龍頭公司的行政總裁，直言是行內頂級水準，不僅衣服有多款風格可以挑選，任何細節都能由客戶訂製，如舞步、舞者、音樂、葬禮飲食等事宜都能包辦。班傑明表示，現在亦有開班授課，當年在影片裡伴左右的弟弟們都已升級至導師級別，可以帶新學徒了。

當記者問到是否擔心自己獨特的抬棺文化會被抄襲時，班傑明卻一臉自信地說：「你爸永遠是你爸（father always is the father）。」

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文章授權轉載自《香港01》

棺材 葬禮 非洲 創業

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