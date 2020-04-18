快訊

不再依賴俄羅斯！睽違9年美再次發射載人太空火箭

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

世越號6週年罹難者最後短訊曝光 急向親友說心底話

香港01 / 朱利安
在2014年4月16日，載有476人的世越號失控沉沒，共304人遇難，當中大部分是參加畢業旅行的高中學生。（Naver圖片）
在2014年4月16日，載有476人的世越號失控沉沒，共304人遇難，當中大部分是參加畢業旅行的高中學生。（Naver圖片）

4月16日為韓國世越號」船難6週年，這起導致逾300人罹難的慘劇，大部分死者都是參加畢業旅行的高中生，他們生前被困船艙之際，急忙向家人、好友發短訊。最近有韓國網友整合多名罹難者的「最後短訊」，希望民眾毋忘「世越號」。

在2014年4月16日，載有476人的世越號因幾乎全速轉彎等因素失控沉沒，304人遇難，當中大多是出遊的高中學生。最令人心痛的不只是失去多條寶貴生命，也包括這些罹難者藉著手機短訊，向家人和好友說出的心底話；例如有兒子向爸爸說出「我愛你」，雖爸爸7分鐘後便已回覆，但該聊天室永遠只見「未讀」的標示。

事發時，有等待救援的學生向家人求救，「不行，現在船太傾斜了，動不了，走廊也有很多人」、「我現在真的很害怕，我們還活著，拜託你們派人來救救我們，如果這是我最後一個短訊的話，我發的人都是我很愛的人，謝謝你們，獲救後再一起見面吧」。

在眾多令人心酸的文字中，不少罹難者生前把握時間透露從未說出的心底話，甚至是道歉，「媽，我怕會沒有機會說，所以先發個信息，我愛妳」、「姐姐我愛妳，過去一直沒有好好聽妳的話，對不起，也幫我跟媽媽說一聲我愛她，我要去爸爸那裡了」、「朋友們，如果我有做錯的事，請你們原諒我，我愛你們」。

許多學生雖得知很可能無法獲救，但亦努力安慰擔憂他們的人，仍然堅強說道：「船正在沉沒，現在等待救援不用擔心，不過行李和相機應該救不了。」有一名父親在兒子罹難後，繼續向兒子生前的電話號碼發短訊，表達思念，而後來竟然獲回覆，原來是號碼新持有人明白其喪子之痛，以兒子的口吻回覆，更暖心地說「想到孩子的時候，隨時都可以傳短訊過來」。

事隔6年，韓國輿論一直批評當時政府救援不力，檢察部門終在去年底成立特別調查團重啟調查，重點徹查主導救援工作的官員，如時任海警廳廳長金錫均等6人。

延伸閱讀：

【世越號】海難真相未明　民間陰謀論不絕　「活人獻祭」曾惹熱議

【世越號】韓國高中為死難學生辦名譽畢業禮　250張空凳場面感人

文章授權轉載自《香港01》

世越號 韓國 畢業旅行

延伸閱讀

影／切換鐵軌不用菱形交叉 澳洲奇特鐵路「兩側上開」網讚太酷啦！

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

日本網友拍自衛隊戰鬥機 意外捕捉驚奇一幕「飛鳥變子彈」

在校園發現17年前SARS防疫公告 斑駁痕跡讓網友很有感觸

相關新聞

迦納黑人「抬棺舞」爆紅 背後藏19歲非洲少年創業故事

提起「黑人抬棺」，大家都不難想到近期一條爆紅影片，只見一群西裝筆挺的黑人，合力抬起一副棺木，配上節拍勁歌熱舞，與本應憂傷沉重的喪禮格格不入。原來這個抬棺材起舞的文化，是源自非洲國家加納一個特別的喪葬傳統，家屬希望可以歡笑送別最愛家人，詼諧舞蹈背後更藏著一位19歲少年白手起家的勵志故事。

世越號6週年罹難者最後短訊曝光 急向親友說心底話

4月16日為韓國「世越號」船難6週年，這起導致逾300人罹難的慘劇，大部分死者都是參加畢業旅行的高中生，他們生前被困船艙之際，急忙向家人、好友發短訊。最近有韓國網友整合多名罹難者的「最後短訊」，希望民眾毋忘「世越號」。

世界新聞攝影首獎 傳達「聲音」

二○二○年世界新聞攝影獎（World Press Photo）十六日揭曉，法新社記者千葉康由拍攝的蘇丹民主示威照片，獲選...

女神卡卡主揪抗疫演唱會 全球百位巨星共襄盛舉

女神卡卡與世界衛生組織和國際公益組織全球公民合作，號召世界各地明星為醫護人員打氣，名單中除了有怪奇比莉、酷玩樂團、艾爾頓...

英99歲二戰老兵為感謝醫護 繞自家花園百圈募得6億巨款

英國BBC報導，一名99歲二戰老兵摩爾為感謝醫護人員辛勞，決定在30日的百歲生日前用助行器繞行自家花園100圈，並募款1...

沒有遊客打擾 南非國家公園獅群躺馬路悠閒睡午覺

全球各國紛紛實施封城或居家避疫規定，以控制新冠肺炎疫情。刻正實施全國封城的南非，因為遊客銳減，克魯格國家公園的巡守員15...

影／恆星在黑洞旁跳舞！愛因斯坦再度被證實是對的

《天文與天體物理學報》（Astronomy & Astrophysics）16日刊登新研究，天文學家利用智利阿他加馬沙漠...

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

一對美國夫婦為了就近照顧雙親，在三年半前買下了一棟房子。原屋主在他們準備購屋時，即告知書房底下有一個被封住的羅馬浴池，並秀了幾張當年仍在使用的照片。夫婦一家遷入後的第一件事，即是動手打開鋪在書房地板上的地毯，當兩人敲開封膠親眼見到這座浴池，皆驚嘆這座神秘浴池太華麗，決定保留下來並進行改造。

研究：洗手不徹底病毒沒洗掉 紙巾或許可以擦掉

根據今天發表的一項研究，洗完手之後，應該使用紙巾擦乾手部，以避免新型冠狀病毒的傳播。研究發現，和烘手機相比，紙巾擦手比較...

熱門新聞

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

國際油價持續暴跌！美國原油期貨跌逾7% 創逾18年新低

影／恆星在黑洞旁跳舞！愛因斯坦再度被證實是對的

影／「澳」客要求退貨4800捲衛生紙 超市主管比中指怒嗆

失業人口攀升 川普卸責給「瘋婆子」及「愛哭鬼」

G7不幫美力挺世衛 抨擊川普防疫當頭斷炊添亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。