夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

圖擷自 boredpanda.com/ 一對美國夫婦為了就近照顧雙親，在三年半前買下了一棟房子。原屋主在他們準備購屋時，即告知他們書房底下有一個被封住的羅馬浴池，並秀了幾張當年仍在使用的照片。夫婦一家遷入後的第一件事，即是動手打開鋪在書房地板上的地毯，當兩人敲開封膠親眼見到這座浴池，皆驚嘆這座神秘浴池太華麗，決定保留下來並進行改造。

外媒報導，來自美國威斯康辛州，現年39歲的馬克和珍妮·羅斯曼（Mark and Jenny Ronsman）花了近三年時間動手維修這座得來不易的羅馬浴池。由於浴池的磁磚狀況保留得相當完好，鋪上華麗亮眼的藍磁磚浴池足夠讓一名成人站立在內，馬克和珍妮在石材地板上塗了一層新的密封膠，並加裝防水水泵，再對整個浴池進行消毒，為了確保5歲小女兒的安全，夫婦兩人在浴池房間內加裝一個安全警示系統，防止女兒在無人看管的情況下可能會有跌入浴池內的危險。

「我們實在感到震驚和高興，因為屋子裡有那麼漂亮的東西！我也真的很感激，以前的主人非常謹慎，他們所做的事情可以被扭轉！」。馬克是一位IT系統工程師，妻子珍妮則是一位大學教授。他們都認為，能在家享受羅馬浴實在是難能可貴的事，認為封起這個工藝精湛的浴池太浪費了。「畢竟不是每個人都能在家裡泡羅馬浴的，這個是天堂般的享受啊！」